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Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции - 04.07.2024, ПРАЙМ
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции
Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отрегировала на публикацию в аккаунте российского МИД в социальной сети Х, где была... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T05:36+0300
2024-07-04T05:36+0300
2024-07-04T05:36+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отрегировала на публикацию в аккаунте российского МИД в социальной сети Х, где была размещена ее фотография, назвав это формой вмешательства и провокацией.В эфире телеканала TF1 ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны России на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию российского дипведомства, на что она ответила, что это провокация и вмешательно в суверенные дела Франции.По ее словам, у нее нет чувства ответственности за "провокации России против Франции и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона". Ранее российское Минитерство иностранных дел опубликовала пост, который содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, касающийся парламентских выборов во Франции, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была прикреплена фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений. Партия Марин Ле Пен может получить парламентское большинство. В первом туре она набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".Ранее агентство Bloomberg писало, что после предварительного проигрыша Макрон перестал появляться на публике. По данным агентства, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования.
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франция, марин ле пен, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции
Марин Ле Пен назвала публикацию МИД России о выборах во Франции провокацией
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отрегировала на публикацию в аккаунте российского МИД в социальной сети Х, где была размещена ее фотография, назвав это формой вмешательства и провокацией.
В эфире телеканала TF1 ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны России на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию российского дипведомства, на что она ответила, что это провокация и вмешательно в суверенные дела Франции.
По ее словам, у нее нет чувства ответственности за "провокации России против Франции и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона".
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Ранее российское Минитерство иностранных дел опубликовала пост, который содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, касающийся парламентских выборов во Франции, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была прикреплена фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений.
Партия Марин Ле Пен может получить парламентское большинство. В первом туре она набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
Ранее агентство Bloomberg писало, что после предварительного проигрыша Макрон перестал появляться на публике. По данным агентства, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования.