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Цены на газ в Европе держатся в узком диапазоне на фоне слабого спроса

Цены на газ в Европе держатся в узком диапазоне на фоне слабого спроса - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе держатся в узком диапазоне на фоне слабого спроса

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику и держатся в узком диапазоне. Такая ситуация... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:04+0300

2024-07-04T14:04+0300

2024-07-04T14:04+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику и держатся в узком диапазоне. Такая ситуация объясняется слабым спросом и большими запасами.По состоянию на 09.00 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,2 евро, по 33,00 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.В Великобритании контракты с поставкой в ближайшем месяце подешевели на 0,9 пенса, до 77,00 пенса за терм. Сентябрьский контракт снизился в цене на 1,8 пенса, до 81,1 пенса за терм."Склонность к снижению цен подтверждена, но пока слишком рано говорить о начале нисходящего тренда", - говорится в записке аналитиков Engie’s EnergyScan.Юрий Онишкив, аналитик LSEG, отметил, что перспективы на день вперед умеренно негативны в условиях более низкого прогноза спроса, в то время как в остальном фундаментальная картина остается прежней.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища в Европе заполнены на 77,87%.Номинации на поставку газа из Норвегии остаются в основном без изменений.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,31 евро, по 70,45 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа