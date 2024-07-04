https://1prime.ru/20240704/golikova-849734968.html

Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"

Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья" - 04.07.2024, ПРАЙМ

Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"

Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:46+0300

2024-07-04T10:46+0300

2024-07-04T10:46+0300

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы сохраним в нацпроекте все действующие меры поддержки семей, которые доказали свою эффективность", - сказала Голикова во время Дня национального приоритета "Семья" на выставке "Россия". Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 сентября этого года его содержание должно быть уже подготовлено.

https://1prime.ru/20240625/golikova-849471523.html

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россия, татьяна голикова