https://1prime.ru/20240704/golikova-849734968.html
Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"
Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья" - 04.07.2024, ПРАЙМ
Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"
Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:46+0300
2024-07-04T10:46+0300
2024-07-04T10:46+0300
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы сохраним в нацпроекте все действующие меры поддержки семей, которые доказали свою эффективность", - сказала Голикова во время Дня национального приоритета "Семья" на выставке "Россия". Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 сентября этого года его содержание должно быть уже подготовлено.
https://1prime.ru/20240625/golikova-849471523.html
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россия, татьяна голикова
Голикова рассказал о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"
Голикова: эффективные меры поддержки семей останутся в нацпроекте "Семья"
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы сохраним в нацпроекте все действующие меры поддержки семей, которые доказали свою эффективность", - сказала Голикова во время Дня национального приоритета "Семья" на выставке "Россия".
Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 сентября этого года его содержание должно быть уже подготовлено.
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