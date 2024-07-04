https://1prime.ru/20240704/indeksy-849738715.html
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок - 04.07.2024, ПРАЙМ
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок
Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:44+0300
2024-07-04T11:44+0300
2024-07-04T11:44+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных. Британские фондовые индексы повышаются после начала всеобщих выборов, по итогам которых, как показывают опросы общественного мнения, победу одержит Лейбористская партия.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.10 по Гринвичу добавил 0,3%. Рост возглавил банковский сектор.Автомобильный сектор повысился на 0,8%, в основном благодаря акциям немецкой Continental, которые подскочили на 9,6%.Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%.Слабые макроданные в США укрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе повысилось, указав на охлаждение рынка труда.Тем временем промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились на 1,6% по сравнению с апрелем с учетом сезонных и календарных факторов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных. Британские фондовые индексы повышаются после начала всеобщих выборов, по итогам которых, как показывают опросы общественного мнения, победу одержит Лейбористская партия.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.10 по Гринвичу добавил 0,3%. Рост возглавил банковский сектор.
Автомобильный сектор повысился на 0,8%, в основном благодаря акциям немецкой Continental, которые подскочили на 9,6%.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%.
Слабые макроданные в США укрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе повысилось, указав на охлаждение рынка труда.
Тем временем промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились на 1,6% по сравнению с апрелем с учетом сезонных и календарных факторов.