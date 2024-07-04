https://1prime.ru/20240704/indeksy-849738715.html

Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок

Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок - 04.07.2024, ПРАЙМ

Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок

Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:44+0300

2024-07-04T11:44+0300

2024-07-04T11:44+0300

рынки

фондовые рынки европы

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных. Британские фондовые индексы повышаются после начала всеобщих выборов, по итогам которых, как показывают опросы общественного мнения, победу одержит Лейбористская партия.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.10 по Гринвичу добавил 0,3%. Рост возглавил банковский сектор.Автомобильный сектор повысился на 0,8%, в основном благодаря акциям немецкой Continental, которые подскочили на 9,6%.Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%.Слабые макроданные в США укрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе повысилось, указав на охлаждение рынка труда.Тем временем промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились на 1,6% по сравнению с апрелем с учетом сезонных и календарных факторов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, фондовые рынки европы