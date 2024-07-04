Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/indeksy-849738715.html
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок - 04.07.2024, ПРАЙМ
Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок
Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:44+0300
2024-07-04T11:44+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных. Британские фондовые индексы повышаются после начала всеобщих выборов, по итогам которых, как показывают опросы общественного мнения, победу одержит Лейбористская партия.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.10 по Гринвичу добавил 0,3%. Рост возглавил банковский сектор.Автомобильный сектор повысился на 0,8%, в основном благодаря акциям немецкой Continental, которые подскочили на 9,6%.Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%.Слабые макроданные в США укрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе повысилось, указав на охлаждение рынка труда.Тем временем промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились на 1,6% по сравнению с апрелем с учетом сезонных и календарных факторов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:44 04.07.2024
 

Фондовые рынки Европы растут в надежде на снижение процентных ставок

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе благодаря надеждам на снижение процентных ставок ФРС после выхода слабых экономических данных. Британские фондовые индексы повышаются после начала всеобщих выборов, по итогам которых, как показывают опросы общественного мнения, победу одержит Лейбористская партия.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.10 по Гринвичу добавил 0,3%. Рост возглавил банковский сектор.
Автомобильный сектор повысился на 0,8%, в основном благодаря акциям немецкой Continental, которые подскочили на 9,6%.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%.
Слабые макроданные в США укрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе повысилось, указав на охлаждение рынка труда.
Тем временем промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились на 1,6% по сравнению с апрелем с учетом сезонных и календарных факторов.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала