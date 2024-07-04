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Мировые фондовые рынки растут, фунт стабилизировался

Мировые фондовые рынки растут, фунт стабилизировался - 04.07.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые рынки растут, фунт стабилизировался

В четверг некоторые мировые фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов после того, как американские данные повысили шансы на сентябрьское снижение... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:03+0300

2024-07-04T14:03+0300

2024-07-04T14:03+0300

рынки

фондовый рынок

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В четверг некоторые мировые фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов после того, как американские данные повысили шансы на сентябрьское снижение процентной ставки ФРС. Кроме того, в центре внимания остается политическая ситуация в Европе, в то время как в Великобритании начались всеобщие выборы.В связи с празднованием Дня независимости в Соединенных Штатах объемы торгов были небольшими. Кроме того, инвесторы пытаются выждать, чтобыпонять, насколько значительное большинство получит Лейбористская партия, когда поздно вечером станут известны результаты голосования в Великобритании.Рынки хорошо подготовились к переменам, учитывая, что опросы общественного мнения на протяжении нескольких месяцев указывали на то, что левоцентристская партия одержит убедительную победу над консерваторами, которые находятся у власти уже 14 лет. За этот период произошли такие события, как Brexit и пандемия COVID-19."Институциональные инвесторы, которые в течение долгого времени очень негативно относились к фунту, фактически относятся к этим выборам довольно нейтрально", - говорит Майкл Меткалф, глава отдела макроэкономических стратегий State Street Global Markets.Отчасти это объясняется тем, что политический риск возрос во Франции, где через три дня пройдет второй тур парламентских выборов, и в США в преддверии президентских выборов в ноябре."Великобритания, как ни странно, заняла нейтральную позицию примерно в середине, - отмечает Меткалф. – Кроме того, я не думаю, что в какой-то момент результаты (выборов) вызывали сомнения".Лондонский индекс FTSE вырос на 0,6%, уверенно повышаясь второй день подряд, а ключевой глобальный индекс MSCI установил новый рекорд. Фунт поднялся до 1,2760 доллара. С апреля британская валюта укрепилась против доллара почти на 4%, а против евро – на 2,2%.По другую сторону Ла-Манша опросы общественного мнения показали, что "Национальное объединение" не получит большинства мест на воскресных выборах во Франции, так как основные партии пытаются блокировать ультраправых.Доходность гособлигаций Франции лишь немного повысилась, так как инвесторы ждут продажи бондов облигаций на сумму 10,5 млрд евро.В среду на Уолл-стрит были зафиксированы новые рекордные максимумы: акции Nvidia подскочили еще на 4,5%. Индекс акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона выросли почти на 1% и достигли максимального уровня с апреля 2022 года.Японский индекс Nikkei поднялся на 0,8% и оказался на расстоянии вытянутой руки от мартовского пика, а более широкий индекс Topix обновил исторические максимумы.Основной индекс Тайваня также установил рекорд благодаря технологическому сектору, а акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) впервые преодолели отметку в 1000 тайваньских долларов.Американский индекс деловой активности в сфере услуг ISM неожиданно опустился до минимума с середины 2020 года, при этом уровень занятости оказался очень слабым в преддверии июньского отчета по рабочим местам вне сельского хозяйства США, который должен быть опубликован в пятницу.Аналитики отметили, что ряд данных противоречит сильным показателям индекса PMI в сфере услуг, но при этом отметили, что индикаторы цен в обоих отчетах указывают на ослабление инфляции.В результате череды сдержанных данных индекс экономических сюрпризов Citi в США опустился до -47,5, самого низкого значения с августа 2022 года. Между тем важный прогноз GDPNow от Федерального резервного банка Атланты упал до 1,5% с 1,7%.Это должно стать благоприятной новостью для Федеральной резервной системы, поскольку протоколы последнего заседания показали, что члены комитета хотят получить больше доказательств охлаждения экономики, прежде чем снижать ставки.На момент этого заседания оценка роста GDPNow составляла около 3% в годовом исчислении."Анализируя протоколы, составленные всего три недели назад, мы видим, как быстро ухудшились перспективы развития экономики", - говорит Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке."Учитывая более обнадеживающие данные по расходам на личное потребление в мае, риск повторного ускорения инфляции кажется еще менее вероятным, особенно с учетом того, что рост ВВП сейчас значительно ниже потенциального, - добавил Эшворт. – Мы по-прежнему считаем, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре этого года".Оцениваемая на рынках вероятность сентябрьского снижения ставок резко поднялась до 74% с 65%. Трейдеры при этом прогнозируют понижение ставки в этом году на 47 базисных пунктов.Поскольку ситуация в экономике США теперь кажется не такой исключительной, доллар упал против большинства валют. Евро вырос до 1,0797 доллара, оторвавшись от недавнего минимума в 1,0666 доллара, а индекс доллара достиг самого низкого уровня за три недели.Австралийский доллар заметно вырос, достигнув шестимесячного пика в 0,6733 доллара США, поскольку рынки ожидают, что следующим этапом австралийский центробанк может повысить ставки.Иена оставалась в минусе, достигнув многолетних минимумов против целого ряда валют, поскольку инвесторы продолжали отдавать предпочтение сделкам керри-трейд. Доллар на момент написания обзора стоил 161,53 иены после достижения 38-летнего максимума 161,96 в среду.Падение доллара стало благом для сырьевых товаров: золото подорожало до 2358 долларов за унцию с 2318 долларов в начале недели.Цены на нефть немного снизились, после того как накануне выросли на фоне неожиданно значительного сокращения запасов сырой нефти в США, что указывает на рост спроса в связи с началом сезона автомобильных поездок.Нефть марки Brent подешевела на 73 цента до 86,62 доллара за баррель, а американская нефть WTI - на 82 цента до 83,03 доллара за баррель.

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