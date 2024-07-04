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В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в России

В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в России - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в России

Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:30+0300

2024-07-04T09:30+0300

2024-07-04T09:53+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин."Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что, я напомню, что в прошлом июле повышения тарифом ЖКХ не происходило", - сказал Заботкин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Дальше по мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий, мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября", - добавил он.Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, добавил Заботкин."Уровень 4% будет достигнут к середине или ко второй половине следующего года. По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%, это является частью нашего прогноза", - сказал Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

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