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ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит на заседании 26 июля свой прогноз по инфляции на 2024 год, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:51+0300

2024-07-04T11:51+0300

2024-07-04T11:51+0300

банк россии

инфляция

инфляция в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России значимо повысит на заседании 26 июля свой прогноз по инфляции на 2024 год, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля и, естественно, будет уточнен в сторону повышения, поскольку и майские, и июньские данные по росту цен превосходят то, что было заложено в апрельский прогноз ", - сказал Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.

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инфляция, инфляция в россии