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ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год
ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год
Банк России значимо повысит на заседании 26 июля свой прогноз по инфляции на 2024 год, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:51+0300
2024-07-04T11:51+0300
банк россии
инфляция
инфляция в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России значимо повысит на заседании 26 июля свой прогноз по инфляции на 2024 год, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля и, естественно, будет уточнен в сторону повышения, поскольку и майские, и июньские данные по росту цен превосходят то, что было заложено в апрельский прогноз ", - сказал Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
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инфляция, инфляция в россии
Банк России, инфляция, инфляция в России
11:51 04.07.2024
 
ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Заботкин: Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России значимо повысит на заседании 26 июля свой прогноз по инфляции на 2024 год, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля и, естественно, будет уточнен в сторону повышения, поскольку и майские, и июньские данные по росту цен превосходят то, что было заложено в апрельский прогноз ", - сказал Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
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