https://1prime.ru/20240704/inflyatsiya-849753432.html

В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года

В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года - 04.07.2024, ПРАЙМ

В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года

Инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%), поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:47+0300

2024-07-04T14:47+0300

2024-07-04T14:47+0300

экономика

россия

инфляция в россии

инфляция

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%), поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. Ранее в четверг зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, при этом цель годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине следующего года. "В этом году, согласно нашим оценкам, годовые темпы могут снизиться до 5,5-6,5% декабрь к декабрю. Само собой, рисков, которые могут помешать достижению цели, тоже достаточно, и чем более длинный горизонт рассматривается, тем больше можно перечислить подобных рисков. Риски могут прийти и из бюджетной политики, и из внешнего мира, и из санкционных ограничений, и из мира технологий, наконец, климата и эпидемиологической обстановки", — сказал он. В целом же, по мнению аналитика, цель Центробанка на годовом горизонте достижима - вопрос только в том, насколько серьезные меры для этого необходимы. "Уже произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики, ужесточение банковских макропруденциальных нормативов, снижение бюджетного импульса и сокращение программ льготного кредитования - все это влияет на инфляцию сдерживающим образом", — заключил Куликов. Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

https://1prime.ru/20240704/inflyatsiya-849739447.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция в россии, инфляция, инфляционные ожидания