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В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года - 04.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240704/inflyatsiya-849753432.html
В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года
В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года - 04.07.2024, ПРАЙМ
В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года
Инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%), поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:47+0300
2024-07-04T14:47+0300
экономика
россия
инфляция в россии
инфляция
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%), поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. Ранее в четверг зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, при этом цель годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине следующего года. "В этом году, согласно нашим оценкам, годовые темпы могут снизиться до 5,5-6,5% декабрь к декабрю. Само собой, рисков, которые могут помешать достижению цели, тоже достаточно, и чем более длинный горизонт рассматривается, тем больше можно перечислить подобных рисков. Риски могут прийти и из бюджетной политики, и из внешнего мира, и из санкционных ограничений, и из мира технологий, наконец, климата и эпидемиологической обстановки", — сказал он. В целом же, по мнению аналитика, цель Центробанка на годовом горизонте достижима - вопрос только в том, насколько серьезные меры для этого необходимы. "Уже произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики, ужесточение банковских макропруденциальных нормативов, снижение бюджетного импульса и сокращение программ льготного кредитования - все это влияет на инфляцию сдерживающим образом", — заключил Куликов. Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
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россия, инфляция в россии, инфляция, инфляционные ожидания
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, инфляция, инфляционные ожидания
14:47 04.07.2024
 
В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года

АКРА ждет инфляцию в России в диапазоне 5,5-6,5% по итогам года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%), поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов.
Ранее в четверг зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, при этом цель годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине следующего года.
"В этом году, согласно нашим оценкам, годовые темпы могут снизиться до 5,5-6,5% декабрь к декабрю. Само собой, рисков, которые могут помешать достижению цели, тоже достаточно, и чем более длинный горизонт рассматривается, тем больше можно перечислить подобных рисков. Риски могут прийти и из бюджетной политики, и из внешнего мира, и из санкционных ограничений, и из мира технологий, наконец, климата и эпидемиологической обстановки", — сказал он.
В целом же, по мнению аналитика, цель Центробанка на годовом горизонте достижима - вопрос только в том, насколько серьезные меры для этого необходимы.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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"Уже произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики, ужесточение банковских макропруденциальных нормативов, снижение бюджетного импульса и сокращение программ льготного кредитования - все это влияет на инфляцию сдерживающим образом", — заключил Куликов.
Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция в Россииинфляцияинфляционные ожидания
 
 
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