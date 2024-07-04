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ЦБ оценил эффект налоговых новаций на инфляцию - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил эффект налоговых новаций на инфляцию
ЦБ оценил эффект налоговых новаций на инфляцию - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил эффект налоговых новаций на инфляцию
Влияние налоговых изменений на инфляцию нейтральное, поскольку средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, возвращаются в нее, заявила... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:21+0300
2024-07-04T17:21+0300
банк россии
инфляция в россии
налоговые новации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – ПРАЙМ. Влияние налоговых изменений на инфляцию нейтральное, поскольку средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, возвращаются в нее, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 22%. Также предлагается повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. При этом для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет. "Мы в первом приближении оценили последствия налоговых новаций, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе. ... Наш вывод заключается в следующем: что в целом эффект от этих налоговых новаций на инфляцию - он нейтральный", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса. "Почему? Потому что ненефтегазовые доходы, они все уходят в расходы. То есть те средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они обратно возвращаются в экономику", - объяснила она. Глава ЦБ добавила, что при этом есть вторичные эффекты налоговых изменений, которые связаны с тем, что новая структура налогов может по-разному влиять на поведение населения и бизнеса. Поэтому могут возникать как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. "Как они будут проявляться, можно будет увидеть по факту", - отметила она. Кроме того, налоговые изменения несколько увеличивают "процикличность" налоговой политики. "Мы это тоже будем учитывать", - заключила она.
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инфляция в россии, налоговые новации
Банк России, инфляция в России, налоговые новации
17:21 04.07.2024
 
ЦБ оценил эффект налоговых новаций на инфляцию

ЦБ: эффект налоговых новаций на инфляцию нейтральный за счет возврата денег в экономику

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – ПРАЙМ. Влияние налоговых изменений на инфляцию нейтральное, поскольку средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, возвращаются в нее, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 22%. Также предлагается повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. При этом для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет.
"Мы в первом приближении оценили последствия налоговых новаций, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе. ... Наш вывод заключается в следующем: что в целом эффект от этих налоговых новаций на инфляцию - он нейтральный", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Почему? Потому что ненефтегазовые доходы, они все уходят в расходы. То есть те средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они обратно возвращаются в экономику", - объяснила она.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
В АКРА назвали ожидаемый уровень инфляции в РФ по итогам года
14:47
Глава ЦБ добавила, что при этом есть вторичные эффекты налоговых изменений, которые связаны с тем, что новая структура налогов может по-разному влиять на поведение населения и бизнеса. Поэтому могут возникать как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. "Как они будут проявляться, можно будет увидеть по факту", - отметила она.
Кроме того, налоговые изменения несколько увеличивают "процикличность" налоговой политики. "Мы это тоже будем учитывать", - заключила она.
 
Банк Россииинфляция в Россииналоговые новации
 
 
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