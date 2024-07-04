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Объем выдач ипотеки в Сбербанке превысил 350 миллиардов рублей

Объем выдач ипотеки в Сбербанке превысил 350 миллиардов рублей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Объем выдач ипотеки в Сбербанке превысил 350 миллиардов рублей

Объем выдач ипотеки в Сбербанке в июне вырос на 28% относительно уровня мая и превысил 350 миллиардов рублей, следует из слов первого зампреда банка Кирилла... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:15+0300

2024-07-04T12:15+0300

2024-07-04T12:15+0300

сбербанк

ипотека

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в Сбербанке в июне вырос на 28% относительно уровня мая и превысил 350 миллиардов рублей, следует из слов первого зампреда банка Кирилла Царева. "Как мы и говорили ранее, что именно в июне объем ипотечных кредитов вырастет, и он превысил 350 миллиардов рублей, с одной стороны, с другой стороны, - это следствие последнего месяца окончания госпрограммы", - сказал Царев на Финансовом конгрессе Банка России. Он отметил, что объем выдач ипотечных кредитов в мае составил 280 миллиардов рублей. А за 6 месяцев текущего года он превысил 1,3 триллиона рублей. "Если мы просмотрим за полугодие, то за полгода объем выдачи ипотеки сократился год к году, если сравнивать по выдачам, на 27%", - заключил Царев.

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сбербанк, ипотека, жилье