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В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки - 04.07.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки
Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:32+0300
2024-07-04T15:32+0300
2024-07-04T15:44+0300
ипотека
льготная ипотека
сбербанк
коммерческая недвижимость
недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. "Период может быть и больше", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24". В последнее время доля субсидированных программ была очень большой, "больше 70 процентов, иногда доходила более 80 процентов в объеме выдач", добавил он. "С другой стороны, это объясняется в том числе и тем, что при высокой ключевой ставке условно рыночная ипотека - она по таким высоким ставкам не совсем привлекательна для клиентов", - заключил Царев.
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ипотека, льготная ипотека, сбербанк, коммерческая недвижимость, недвижимость
ипотека, льготная ипотека, Сбербанк, коммерческая недвижимость, Недвижимость
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки
Царев: рынок после отмены льготной ипотеки восстановится минимум через год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.
"Период может быть и больше", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24". В последнее время доля субсидированных программ была очень большой, "больше 70 процентов, иногда доходила более 80 процентов в объеме выдач", добавил он.
"С другой стороны, это объясняется в том числе и тем, что при высокой ключевой ставке условно рыночная ипотека - она по таким высоким ставкам не совсем привлекательна для клиентов", - заключил Царев.
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