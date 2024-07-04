Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/ipoteka-849756955.html
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки - 04.07.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки
Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:32+0300
2024-07-04T15:44+0300
ипотека
льготная ипотека
сбербанк
коммерческая недвижимость
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. "Период может быть и больше", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24". В последнее время доля субсидированных программ была очень большой, "больше 70 процентов, иногда доходила более 80 процентов в объеме выдач", добавил он. "С другой стороны, это объясняется в том числе и тем, что при высокой ключевой ставке условно рыночная ипотека - она по таким высоким ставкам не совсем привлекательна для клиентов", - заключил Царев.
https://1prime.ru/20240703/gref-849708842.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb2c2086b7ad765b1d0e7c2f45407234.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, льготная ипотека, сбербанк, коммерческая недвижимость, недвижимость
ипотека, льготная ипотека, Сбербанк, коммерческая недвижимость, Недвижимость
15:32 04.07.2024 (обновлено: 15:44 04.07.2024)
 
В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки

Царев: рынок после отмены льготной ипотеки восстановится минимум через год

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.
"Период может быть и больше", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24". В последнее время доля субсидированных программ была очень большой, "больше 70 процентов, иногда доходила более 80 процентов в объеме выдач", добавил он.
"С другой стороны, это объясняется в том числе и тем, что при высокой ключевой ставке условно рыночная ипотека - она по таким высоким ставкам не совсем привлекательна для клиентов", - заключил Царев.
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф
Вчера, 15:52
 
ипотекальготная ипотекаСбербанккоммерческая недвижимостьНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала