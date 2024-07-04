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В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки

В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки - 04.07.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали о будущем рынка после отмены льготной ипотеки

Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:32+0300

2024-07-04T15:32+0300

2024-07-04T15:44+0300

ипотека

льготная ипотека

сбербанк

коммерческая недвижимость

недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Рынку понадобится как минимум год для восстановления после отмены массовой льготной ипотечной программы под восемь процентов, полагает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. "Период может быть и больше", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24". В последнее время доля субсидированных программ была очень большой, "больше 70 процентов, иногда доходила более 80 процентов в объеме выдач", добавил он. "С другой стороны, это объясняется в том числе и тем, что при высокой ключевой ставке условно рыночная ипотека - она по таким высоким ставкам не совсем привлекательна для клиентов", - заключил Царев.

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