https://1prime.ru/20240704/izolyatsiya-849760114.html
Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России
Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России
Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:13+0300
2024-07-04T16:13+0300
2024-07-04T16:23+0300
эльвира набиуллина
банк россии
финансы
россия
изоляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849760475_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e30f04d5c1bd63f409f18115f0b4f459.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849760475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2420c6754cb50c8d03af6bed375ba1a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, финансы, россия, изоляция
Эльвира Набиуллина, Банк России, Финансы, РОССИЯ, изоляция
Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России
Набиуллина: финансовая изоляция РФ возможна, если не будет нужды в ее товарах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.