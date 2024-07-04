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Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России

Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России - 04.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила возможность полной финансовой изоляции России

Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:13+0300

2024-07-04T16:13+0300

2024-07-04T16:23+0300

эльвира набиуллина

банк россии

финансы

россия

изоляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, финансы, россия, изоляция