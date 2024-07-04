https://1prime.ru/20240704/karlson-849725763.html

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T05:57+0300

2024-07-04T05:57+0300

2024-07-04T05:57+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - сообщил журналист в соцсети Х. Ранее Карлсон писал, что Зеленский не изъявляет желание дать интервью американскому журналисту.В начале февраля текущего года Карлсон взял интервью у Путина, в котором он рассказал о причинах эскалации украинского конфликта и потенциальных мирных переговорах.

https://1prime.ru/20240424/svo-847633529.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, такер карлсон