https://1prime.ru/20240704/karlson-849725763.html
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T05:57+0300
2024-07-04T05:57+0300
2024-07-04T05:57+0300
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - сообщил журналист в соцсети Х. Ранее Карлсон писал, что Зеленский не изъявляет желание дать интервью американскому журналисту.В начале февраля текущего года Карлсон взял интервью у Путина, в котором он рассказал о причинах эскалации украинского конфликта и потенциальных мирных переговорах.
https://1prime.ru/20240424/svo-847633529.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, такер карлсон
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон заявил, что вскоре может появиться его интервью с Зеленским
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - сообщил журналист в соцсети Х.
Ранее Карлсон писал, что Зеленский не изъявляет желание дать интервью американскому журналисту.
В начале февраля текущего года Карлсон взял интервью у Путина, в котором он рассказал о причинах эскалации украинского конфликта и потенциальных мирных переговорах.
В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине