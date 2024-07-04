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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T05:57+0300
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россия
украина
сша
владимир зеленский
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - сообщил журналист в соцсети Х. Ранее Карлсон писал, что Зеленский не изъявляет желание дать интервью американскому журналисту.В начале февраля текущего года Карлсон взял интервью у Путина, в котором он рассказал о причинах эскалации украинского конфликта и потенциальных мирных переговорах.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, такер карлсон
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
05:57 04.07.2024
 
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Такер Карлсон заявил, что вскоре может появиться его интервью с Зеленским

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - сообщил журналист в соцсети Х.
Ранее Карлсон писал, что Зеленский не изъявляет желание дать интервью американскому журналисту.
В начале февраля текущего года Карлсон взял интервью у Путина, в котором он рассказал о причинах эскалации украинского конфликта и потенциальных мирных переговорах.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
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