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Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин
Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин
На данный момент Москва и Доха обсуждают подключение Катара к транспортному коридору "Север - Юг", инвестиционное сотрудничество между странами развивается,... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:01+0300
2024-07-04T14:21+0300
россия
экономика
владимир путин
инвестиции
мтк "север-юг"
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. На данный момент Москва и Доха обсуждают подключение Катара к транспортному коридору "Север - Юг", инвестиционное сотрудничество между странами развивается, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане на полях саммита ШОС. "Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", развиваются гуманитарные связи", - сказал президент России.Путин также добавил, что взаимный товароборот России с Катаром обладает хорошими перспективами и активно развивается.
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россия, владимир путин, инвестиции, мтк "север-юг"
РОССИЯ, Экономика, Владимир Путин, инвестиции, МТК "Север-Юг"
14:01 04.07.2024 (обновлено: 14:21 04.07.2024)
 
Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин

Путин: идет диалог по подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг"

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. На данный момент Москва и Доха обсуждают подключение Катара к транспортному коридору "Север - Юг", инвестиционное сотрудничество между странами развивается, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане на полях саммита ШОС.
"Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", развиваются гуманитарные связи", - сказал президент России.
Путин также добавил, что взаимный товароборот России с Катаром обладает хорошими перспективами и активно развивается.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутининвестицииМТК "Север-Юг"
 
 
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