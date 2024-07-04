https://1prime.ru/20240704/katar-849750126.html

Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин

Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ

Катар подключат к МТК "Север-Юг", заявил Путин

На данный момент Москва и Доха обсуждают подключение Катара к транспортному коридору "Север - Юг", инвестиционное сотрудничество между странами развивается,... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:01+0300

2024-07-04T14:01+0300

2024-07-04T14:21+0300

россия

экономика

владимир путин

инвестиции

мтк "север-юг"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_b702234318bd0d8f96e609bb924d1be8.jpg

АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. На данный момент Москва и Доха обсуждают подключение Катара к транспортному коридору "Север - Юг", инвестиционное сотрудничество между странами развивается, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане на полях саммита ШОС. "Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", развиваются гуманитарные связи", - сказал президент России.Путин также добавил, что взаимный товароборот России с Катаром обладает хорошими перспективами и активно развивается.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, инвестиции, мтк "север-юг"