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Правительство поддержит выпуск химической продукции в России

Правительство поддержит выпуск химической продукции в России - 04.07.2024, ПРАЙМ

Правительство поддержит выпуск химической продукции в России

Правительство РФ направит свыше 500 миллионов рублей российским организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах, заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:39+0300

2024-07-04T15:39+0300

2024-07-04T15:39+0300

кабмин

михаил мишустин

финансирование

химическая промышленность

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 500 миллионов рублей российским организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению Президента выделим свыше полумиллиарда рублей ведущим научным организациям страны, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах. Средства в виде грантов пойдут на разработку технологических регламентов и конструкторской документации", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер добавил, что подобные "малотоннажные производства закроют потребности очень многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины до автопрома". "В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений", – подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, финансирование, химическая промышленность