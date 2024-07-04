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Правительство поддержит выпуск химической продукции в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство поддержит выпуск химической продукции в России
Правительство поддержит выпуск химической продукции в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержит выпуск химической продукции в России
Правительство РФ направит свыше 500 миллионов рублей российским организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах, заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:39+0300
2024-07-04T15:39+0300
кабмин
михаил мишустин
финансирование
химическая промышленность
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 500 миллионов рублей российским организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению Президента выделим свыше полумиллиарда рублей ведущим научным организациям страны, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах. Средства в виде грантов пойдут на разработку технологических регламентов и конструкторской документации", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер добавил, что подобные "малотоннажные производства закроют потребности очень многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины до автопрома". "В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений", – подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, финансирование, химическая промышленность
Кабмин, Михаил Мишустин, финансирование, химическая промышленность
15:39 04.07.2024
 
Правительство поддержит выпуск химической продукции в России

Мишустин: кабмин направит 500 млн руб на поддержку выпуска химической продукции

© fotolia.com / catthesunДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© fotolia.com / catthesun
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 500 миллионов рублей российским организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению Президента выделим свыше полумиллиарда рублей ведущим научным организациям страны, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах. Средства в виде грантов пойдут на разработку технологических регламентов и конструкторской документации", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер добавил, что подобные "малотоннажные производства закроют потребности очень многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины до автопрома".
"В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений", – подчеркнул Мишустин.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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13:06
 
КабминМихаил Мишустинфинансированиехимическая промышленность
 
 
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