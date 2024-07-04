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Хуситы с осени 2023 года атаковали 162 иностранных судна
Хуситы с осени 2023 года атаковали 162 иностранных судна - 04.07.2024, ПРАЙМ
Хуситы с осени 2023 года атаковали 162 иностранных судна
Вооруженные силы северного Йемена с осени прошлого года атаковали 162 судна, связанных с Израилем, США и Великобританией, сообщил в четверг в эфире телеканала... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T22:54+0300
2024-07-04T22:54+0300
2024-07-04T22:54+0300
политика
хуситы
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ДОХА, 4 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы северного Йемена с осени прошлого года атаковали 162 судна, связанных с Израилем, США и Великобританией, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси. "На йеменском фронте на этой неделе было 12 операций в рамках четвертой фазы военного противостояния, они были проведены с использованием 20 баллистических и крылатых ракет, дронов и катеров. Мы атаковали шесть судов, в результате чего общее количество судов, подвергшихся атакам с начала операций по поддержке палестинского сопротивления, достигло 162", — отметил он. Аль-Хуси добавил, что "Ансар Алла" продолжает развивать "возможности для обхода вражеских технологий с целью ограничения операций". При этом он считает, что попытки США остановить йеменцев выявили "слабость американских авианосцев, несмотря на их репутацию" "Америка использовала авианосцы, чтобы терроризировать остальные страны и запугивать народы, а наши действия вынудили американские авианосцы бежать. Битва в Красном море доказала, что авианосцы — это устаревшая система, не стоящая затрат, и это большое достижение для наших сил", — добавил лидер хуситов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к кораблям в море. При этом они не мешают свободе судоходства и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него. В июне хуситы сообщали об атаках на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Авианосец после этого покинул акваторию.
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хуситы, красное море
Политика, хуситы, КРАСНОЕ МОРЕ
Хуситы с осени 2023 года атаковали 162 иностранных судна
Хуситы с осени прошлого года атаковали 162 судна Израиля, США и Британии
ДОХА, 4 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы северного Йемена с осени прошлого года атаковали 162 судна, связанных с Израилем, США и Великобританией, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси.
"На йеменском фронте на этой неделе было 12 операций в рамках четвертой фазы военного противостояния, они были проведены с использованием 20 баллистических и крылатых ракет, дронов и катеров. Мы атаковали шесть судов, в результате чего общее количество судов, подвергшихся атакам с начала операций по поддержке палестинского сопротивления, достигло 162", — отметил он.
Аль-Хуси добавил, что "Ансар Алла" продолжает развивать "возможности для обхода вражеских технологий с целью ограничения операций".
При этом он считает, что попытки США остановить йеменцев выявили "слабость американских авианосцев, несмотря на их репутацию"
"Америка использовала авианосцы, чтобы терроризировать остальные страны и запугивать народы, а наши действия вынудили американские авианосцы бежать. Битва в Красном море доказала, что авианосцы — это устаревшая система, не стоящая затрат, и это большое достижение для наших сил", — добавил лидер хуситов.
Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к кораблям в море. При этом они не мешают свободе судоходства и не трогают суда других стран.
На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него. В июне хуситы сообщали об атаках на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Авианосец после этого покинул акваторию.