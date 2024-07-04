https://1prime.ru/20240704/konditsioner-849726684.html

Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару

Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару - 04.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару

При использовании кондиционера в период "напавшей" на Москву жары нужно строго следовать инструкции и не превышать время работы оборудования. Об этом РИА... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T07:02+0300

2024-07-04T07:02+0300

2024-07-04T07:36+0300

россия

жара

кондиционеры

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. При использовании кондиционера в период "напавшей" на Москву жары нужно строго следовать инструкции и не превышать время работы оборудования. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ОЭК.Кроме того, отмечается, что нельзя использовать технику, если вентиляция неисправна, так как загрязнений могут препятствовать охлаждению кондиционера.При этом в компании подчеркнули, что активное использование кондиционеров на фоне жары не скажется негативным образом на работе городской электросети.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в стране ожидается "турецкая жара" с аномально высокой температурой.

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россия, жара, кондиционеры