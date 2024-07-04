https://1prime.ru/20240704/konditsioner-849726684.html
Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару
Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару - 04.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару
При использовании кондиционера в период "напавшей" на Москву жары нужно строго следовать инструкции и не превышать время работы оборудования. Об этом РИА... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T07:02+0300
2024-07-04T07:02+0300
2024-07-04T07:36+0300
россия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. При использовании кондиционера в период "напавшей" на Москву жары нужно строго следовать инструкции и не превышать время работы оборудования. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ОЭК.Кроме того, отмечается, что нельзя использовать технику, если вентиляция неисправна, так как загрязнений могут препятствовать охлаждению кондиционера.При этом в компании подчеркнули, что активное использование кондиционеров на фоне жары не скажется негативным образом на работе городской электросети.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в стране ожидается "турецкая жара" с аномально высокой температурой.
https://1prime.ru/20240703/pogoda-849684197.html
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россия, жара, кондиционеры
РОССИЯ, жара, Кондиционеры
Россиянам напомнили правила использования кондиционера в жару
ОЭК: использовать кондиционеры в жару необходимо строго по инструкции
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. При использовании кондиционера в период "напавшей" на Москву жары нужно строго следовать инструкции и не превышать время работы оборудования. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ОЭК.
Кроме того, отмечается, что нельзя использовать технику, если вентиляция неисправна, так как загрязнений могут препятствовать охлаждению кондиционера.
При этом в компании подчеркнули, что активное использование кондиционеров на фоне жары не скажется негативным образом на работе городской электросети.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в стране ожидается "турецкая жара" с аномально высокой температурой.
"Турецкая жара": погода приготовила россиянам сюрприз