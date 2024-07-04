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В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
Главы государств и правительств стран-членов ШОС выступили за предотвращение вывода в космос любого оружия, следует из итоговой декларации саммита организации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:17+0300
2024-07-04T12:18+0300
вооружения
космос
шос
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Главы государств и правительств стран-членов ШОС выступили за предотвращение вывода в космос любого оружия, следует из итоговой декларации саммита организации.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит третьего и четвертого июля в Астане.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - сказано в итоговом документе.Лидеры ШОС также призвали заключить международный юридически обязывающий документ, который гарантирует предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. Однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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космос, шос, гонка вооружений
Вооружения, космос, ШОС, гонка вооружений
12:17 04.07.2024 (обновлено: 12:18 04.07.2024)
 
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

Декларация: лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Главы государств и правительств стран-членов ШОС выступили за предотвращение вывода в космос любого оружия, следует из итоговой декларации саммита организации.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит третьего и четвертого июля в Астане.
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"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - сказано в итоговом документе.
Лидеры ШОС также призвали заключить международный юридически обязывающий документ, который гарантирует предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства.
Однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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