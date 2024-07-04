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Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе
Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе
Все государства-члены ШОС выступили против размещения оружия в космическом пространсте, это является сигналом для мира, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:07+0300
2024-07-04T17:07+0300
вооружения
владимир путин
шос
космос
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Все государства-члены ШОС выступили против размещения оружия в космическом пространсте, это является сигналом для мира, заявил президент России Владимир Путин.Накануне 4 июля лидеры Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декралацию, в которой выступили за сохранение космоса мирным и создание соответствующего юридически обязывающего документа."Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - прокомментировал Путин пункты декларации.Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
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владимир путин, шос, космос
Вооружения, Владимир Путин, ШОС, космос
17:07 04.07.2024
 
Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе

Путин: ШОС выступила против размещения оружия в космосе - сигнал для всего мира

© Фото : ESA/Alexander Gerst!Вид на Землю с МКС
!Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : ESA/Alexander Gerst
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Все государства-члены ШОС выступили против размещения оружия в космическом пространсте, это является сигналом для мира, заявил президент России Владимир Путин.
Накануне 4 июля лидеры Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декралацию, в которой выступили за сохранение космоса мирным и создание соответствующего юридически обязывающего документа.
"Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - прокомментировал Путин пункты декларации.
Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
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ВооруженияВладимир ПутинШОСкосмос
 
 
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