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В Красноярском крае отчитались об исполнении бюджета - 2023

В Красноярском крае отчитались об исполнении бюджета - 2023 - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае отчитались об исполнении бюджета - 2023

На сессии Законодательного Собрания заместитель председателя Правительства края – министр финансов Владимир Бахарь представил годовой отчет об исполнении... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:47+0300

2024-07-04T14:47+0300

2024-07-04T14:47+0300

красноярский край

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На сессии Законодательного Собрания заместитель председателя Правительства края – министр финансов Владимир Бахарь представил годовой отчет об исполнении краевого бюджета. Глава ведомства отметил, что в условиях усиления санкционного давления в 2023 году экономика продолжала развиваться и это положительно отразилось на финансовых показателях.Доходы консолидированного бюджета выросли на 15% по сравнению с 2022 годом и впервые превысили 500 млрд рублей, а параметры краевого бюджета перешагнули историческую отметку в 400 млрд рублей. Красноярский край сохранил высокие позиции среди регионов по основным финансово-экономическим показателям и вошел в десятку субъектов РФ с лучшими кредитными рейтингами.Фактическое поступление доходов краевого бюджета в 2023 году составило 427,4 млрд рублей, что на 55 млрд рублей или почти 15% выше уровня 2022 года. Расходы в отчетном году профинансированы в размере 407,9 млрд рублей, из которых 366,4 млрд рублей – собственные средства края. Приоритетными направлениями оставались участие в национальных проектах, выполнение социальных обязательств, инфраструктурное развитие и поддержка муниципальных образований.В 2023 году на реализацию нацпроектов направлено 30,6 млрд рублей. Более половины из общей суммы сконцентрировано в двух проектах "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда". Это связано с расселением из аварийного жилья и созданием крупных инфраструктурных объектов, включая Высокогорский мост через Енисей, реконструкцию перрона аэропорта, автодорогу по направлению Красноярск – Элита.На выполнение социальных обязательств выделено 76 млрд рублей. Из них около 30 млрд рублей пошли на поддержку семей с детьми и детей-сирот почти 42 млрд рублей – на предоставление льгот иным категориям граждан, включая участников СВО и членов их семей.Расходы капитального характера превысили 77 млрд рублей, увеличившись на 7 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Значительная часть Бюджета развития – свыше 30 млрд рублей обеспечила проектирование, реконструкцию и строительство почти 160 объектов. Среди социальных объектов весомая доля приходится на образование, где реализуются мероприятия по созданию новых мест в школах, и модернизацию первичного звена здравоохранения.С учетом краевой поддержки отмечается высокое исполнение местных бюджетов: доходы и расходы территорий приблизились к 220 млрд рублей, с ростом доходов к 2022 году на 16,2 млрд рублей. В отчетном году в рамках межбюджетных отношений в муниципальные образования направлено 134,3 млрд рублей, что выше уровня 2022 года на 5 млрд рублей. При поддержке территорий особое внимание уделялось вопросам, которые волнуют население, включая дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, ремонту социальных объектов.Владимир Бахарь: "Главным финансовым результатом 2023 года стало устойчивое исполнение бюджетов всех уровней. Несмотря на сохраняющиеся сложности, поставленные задачи по выполнению социальных обязательств и развитию нашего края, в целом решены. Мы активно работаем над бюджетом следующего года и важным для нас является обеспечение реализации новых приоритетов, обозначенных в посланиях Президента и Губернатора края".Завершая свое выступление, вице-премьер поблагодарил депутатов за совместную работу и уверенное завершение бюджетного периода.

красноярский край

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красноярский край, россия