https://1prime.ru/20240704/kredit-849743496.html

Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов

Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов - 04.07.2024, ПРАЙМ

Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов

Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:49+0300

2024-07-04T12:49+0300

2024-07-04T12:49+0300

экономика

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. "За июнь мы выдали около 270 миллиардов (рублей - ред.). Мы видим, что с начала года прирост 12%", - прокомментировал Царев объемы выдачи потребкредитов. "Вместе с тем он (объем выдачи потребкредитов - ред.) остается стабильным. Мы не видим ни снижения, ни какого-то его увеличения. Средний чек чуть-чуть стал меньше, но количество клиентов, которые хотят, соответственно, получить потребительские кредиты, остается по-прежнему большим", - добавил Царев. Он отметил, что банк вынужден отказывать части клиентов в выдаче потребкредита, в том числе из-за требований ЦБ, которые, по его мнению, будут и дальше ужесточаться. "Скорее всего, с этой точки зрения часть кредитования будет ограничиваться. С другой стороны, мы видим рост доходов населения, поэтому большее количество клиентов имеют хорошую предельную долговую нагрузку", - пояснил топ-менеджер. "Второе, что мы отмечаем, - у нас растет количество досрочных погашений, часть клиентов увеличивает доход - спокойно не просто расплачивается по графику, а даже гасит свои кредиты досрочно", - заключил Царев.

https://1prime.ru/20240703/prognoz-849718702.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк