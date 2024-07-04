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Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов
Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов - 04.07.2024, ПРАЙМ
Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов
Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:49+0300
2024-07-04T12:49+0300
2024-07-04T12:49+0300
экономика
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. "За июнь мы выдали около 270 миллиардов (рублей - ред.). Мы видим, что с начала года прирост 12%", - прокомментировал Царев объемы выдачи потребкредитов. "Вместе с тем он (объем выдачи потребкредитов - ред.) остается стабильным. Мы не видим ни снижения, ни какого-то его увеличения. Средний чек чуть-чуть стал меньше, но количество клиентов, которые хотят, соответственно, получить потребительские кредиты, остается по-прежнему большим", - добавил Царев. Он отметил, что банк вынужден отказывать части клиентов в выдаче потребкредита, в том числе из-за требований ЦБ, которые, по его мнению, будут и дальше ужесточаться. "Скорее всего, с этой точки зрения часть кредитования будет ограничиваться. С другой стороны, мы видим рост доходов населения, поэтому большее количество клиентов имеют хорошую предельную долговую нагрузку", - пояснил топ-менеджер. "Второе, что мы отмечаем, - у нас растет количество досрочных погашений, часть клиентов увеличивает доход - спокойно не просто расплачивается по графику, а даже гасит свои кредиты досрочно", - заключил Царев.
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сбербанк
Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12 процентов
Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне достиг 270 млрд руб с начала года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.
"За июнь мы выдали около 270 миллиардов (рублей - ред.). Мы видим, что с начала года прирост 12%", - прокомментировал Царев объемы выдачи потребкредитов.
"Вместе с тем он (объем выдачи потребкредитов - ред.) остается стабильным. Мы не видим ни снижения, ни какого-то его увеличения. Средний чек чуть-чуть стал меньше, но количество клиентов, которые хотят, соответственно, получить потребительские кредиты, остается по-прежнему большим", - добавил Царев.
Он отметил, что банк вынужден отказывать части клиентов в выдаче потребкредита, в том числе из-за требований ЦБ, которые, по его мнению, будут и дальше ужесточаться.
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"Скорее всего, с этой точки зрения часть кредитования будет ограничиваться. С другой стороны, мы видим рост доходов населения, поэтому большее количество клиентов имеют хорошую предельную долговую нагрузку", - пояснил топ-менеджер.
"Второе, что мы отмечаем, - у нас растет количество досрочных погашений, часть клиентов увеличивает доход - спокойно не просто расплачивается по графику, а даже гасит свои кредиты досрочно", - заключил Царев.