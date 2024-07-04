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Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/lekarstva-849759105.html
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам - 04.07.2024, ПРАЙМ
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
экономика
россия
лекарства
продажа рецептурных препаратов
рецептурные лекарства
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект предполагает установление сроков для отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарства. Если нужного препарата нет в наличии, аптека примет рецепт на отсроченное обслуживание. Она внесет данные о рецепте в специальный журнал, а сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения останется у пациента.Медицинская помощь должна быть оказана в течение десяти рабочих дней после окончания срока действия рецепта. Если рецепт помечен как "cito" (срочно), то помощь должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе. Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что его ведомство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов". Речь идёт о случаях, когда льготники не могут сразу получить препарат в аптеке и вынуждены ждать несколько дней. Обычно такая ситуация возникает с редкими лекарствами.
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россия, лекарства, продажа рецептурных препаратов, рецептурные лекарства
Экономика, РОССИЯ, лекарства, продажа рецептурных препаратов, рецептурные лекарства
15:59 04.07.2024
 
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам

Минздрав намерен установить предельный срок выдачи льготных лекарств по рецептам

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июл ПРАЙМ. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предполагает установление сроков для отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарства. Если нужного препарата нет в наличии, аптека примет рецепт на отсроченное обслуживание. Она внесет данные о рецепте в специальный журнал, а сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения останется у пациента.
Медицинская помощь должна быть оказана в течение десяти рабочих дней после окончания срока действия рецепта. Если рецепт помечен как "cito" (срочно), то помощь должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.
При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин
2 июля, 17:43
Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что его ведомство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов". Речь идёт о случаях, когда льготники не могут сразу получить препарат в аптеке и вынуждены ждать несколько дней. Обычно такая ситуация возникает с редкими лекарствами.
 
ЭкономикаРОССИЯлекарствапродажа рецептурных препаратоврецептурные лекарства
 
 
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