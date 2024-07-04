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Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам - 04.07.2024, ПРАЙМ
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект предполагает установление сроков для отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарства. Если нужного препарата нет в наличии, аптека примет рецепт на отсроченное обслуживание. Она внесет данные о рецепте в специальный журнал, а сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения останется у пациента.Медицинская помощь должна быть оказана в течение десяти рабочих дней после окончания срока действия рецепта. Если рецепт помечен как "cito" (срочно), то помощь должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе. Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что его ведомство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов". Речь идёт о случаях, когда льготники не могут сразу получить препарат в аптеке и вынуждены ждать несколько дней. Обычно такая ситуация возникает с редкими лекарствами.
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россия, лекарства, продажа рецептурных препаратов, рецептурные лекарства
Экономика, РОССИЯ, лекарства, продажа рецептурных препаратов, рецептурные лекарства
Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Минздрав намерен установить предельный срок выдачи льготных лекарств по рецептам
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предполагает установление сроков для отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарства. Если нужного препарата нет в наличии, аптека примет рецепт на отсроченное обслуживание. Она внесет данные о рецепте в специальный журнал, а сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения останется у пациента.
Медицинская помощь должна быть оказана в течение десяти рабочих дней после окончания срока действия рецепта. Если рецепт помечен как "cito" (срочно), то помощь должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.
При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе.
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Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что его ведомство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов". Речь идёт о случаях, когда льготники не могут сразу получить препарат в аптеке и вынуждены ждать несколько дней. Обычно такая ситуация возникает с редкими лекарствами.