https://1prime.ru/20240704/lekarstva-849759105.html

Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам

Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минздрав намерен установить сроки выдачи льготных лекарств по рецептам

Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:59+0300

2024-07-04T15:59+0300

2024-07-04T15:59+0300

экономика

россия

лекарства

продажа рецептурных препаратов

рецептурные лекарства

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект предполагает установление сроков для отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарства. Если нужного препарата нет в наличии, аптека примет рецепт на отсроченное обслуживание. Она внесет данные о рецепте в специальный журнал, а сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения останется у пациента.Медицинская помощь должна быть оказана в течение десяти рабочих дней после окончания срока действия рецепта. Если рецепт помечен как "cito" (срочно), то помощь должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе. Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что его ведомство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов". Речь идёт о случаях, когда льготники не могут сразу получить препарат в аптеке и вынуждены ждать несколько дней. Обычно такая ситуация возникает с редкими лекарствами.

https://1prime.ru/20240702/lekarstva-849672112.html

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