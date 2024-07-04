https://1prime.ru/20240704/lukashenko-849733109.html

Запад не может выстраивать глобальную безопасность, заявил Лукашенко

Запад не может выстраивать глобальную безопасность, заявил Лукашенко - 04.07.2024, ПРАЙМ

Запад не может выстраивать глобальную безопасность, заявил Лукашенко

Западные страны показали свою неспособность выстраивать подлинную мировую безопасность, поэтому инициативу в этом вопросе должны взять на себя страны... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:41+0300

2024-07-04T10:41+0300

2024-07-04T11:03+0300

белоруссия

шос

политика

александр лукашенко

запад

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МИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Западные страны показали свою неспособность выстраивать подлинную мировую безопасность, поэтому инициативу в этом вопросе должны взять на себя страны глобального большинства. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане."Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен", - приводит слова белорусского лидера издание Белта.По его словам, в западных странах нет лидеров, которые могут принять ответственные решения самостоятельно.Кроме того, Лукашенко добавил, что Белоруссия стремится адаптировать свои усилия в этой актуальной для мировой стабильности теме.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240613/pashinyan-849128672.html

белоруссия

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белоруссия, шос, александр лукашенко, запад