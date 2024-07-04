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Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе - 04.07.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе
Американский бизнесмен Илон Маск хотел бы назвать первый город на Марсе "Бар". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:25+0300
2024-07-04T11:25+0300
2024-07-04T11:25+0300
марс
илон маск
космос
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск хотел бы назвать первый город на Марсе "Бар". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х.Один из пользователей сети задался вопросом, как можно было бы назвать первый город, основанный на "красной планете"."Бар", - предложил Маск свой вариант.По мнению некоторых пользователей, ответ Маска - отсылка к шоколадному батончику, так как Mars bar в переводе с анлгийского означает "батончик Mars". После сообщения Маска другие комментаторы стали предлагать назвать город в его честь: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.
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марс, илон маск, космос
Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе
Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе "Бар"
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск хотел бы назвать первый город на Марсе "Бар". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х.
Один из пользователей сети задался вопросом, как можно было бы назвать первый город, основанный на "красной планете".
"Бар", - предложил Маск свой вариант.
По мнению некоторых пользователей, ответ Маска - отсылка к шоколадному батончику, так как Mars bar в переводе с анлгийского означает "батончик Mars".
После сообщения Маска другие комментаторы стали предлагать назвать город в его честь: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.
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