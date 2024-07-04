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Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе - 04.07.2024, ПРАЙМ

Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Американский бизнесмен Илон Маск хотел бы назвать первый город на Марсе "Бар". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:25+0300

2024-07-04T11:25+0300

2024-07-04T11:25+0300

марс

илон маск

космос

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск хотел бы назвать первый город на Марсе "Бар". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х.Один из пользователей сети задался вопросом, как можно было бы назвать первый город, основанный на "красной планете"."Бар", - предложил Маск свой вариант.По мнению некоторых пользователей, ответ Маска - отсылка к шоколадному батончику, так как Mars bar в переводе с анлгийского означает "батончик Mars". После сообщения Маска другие комментаторы стали предлагать назвать город в его честь: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.

https://1prime.ru/20240701/lozh-849637689.html

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марс, илон маск, космос