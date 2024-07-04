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Стало известно, когда СБП полноценно запустят в метро Москвы

Стало известно, когда СБП полноценно запустят в метро Москвы - 04.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда СБП полноценно запустят в метро Москвы

Систему быстрых платежей (СБП) планируют полноценно запустить в метро Москвы уже этим летом, сообщила заместитель руководителя московского метрополитена по... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:38+0300

2024-07-04T14:38+0300

2024-07-04T14:38+0300

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сбп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Систему быстрых платежей (СБП) планируют полноценно запустить в метро Москвы уже этим летом, сообщила заместитель руководителя московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина. "Мы наконец-то доделали на всех средствах платежей: это и кассы, и автомат по продаже билетов, и турникеты. Планируем этим летом запустить (Систему быстрых платежей - ред.) для того, чтобы как раз дать возможность пассажирам пользоваться технологией уже без физических карт", - сообщила Ермолина на Финансовом конгрессе Банка России. Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что оплата через СПБ в открытом тестовом режиме запущена на всех турникетах метро Москвы и Московского центрального кольца (МЦК).

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