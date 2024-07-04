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Минфин создаст федеральный проект по развитию финансового рынка

Минфин создаст федеральный проект по развитию финансового рынка - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минфин создаст федеральный проект по развитию финансового рынка

Минфин РФ создаст отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T08:39+0300

2024-07-04T08:39+0300

2024-07-04T08:39+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ создаст отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. "Сейчас капитализация фондового рынка составляет порядка 58 триллионов рублей, или 34% от ВВП. Президент сказал, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. С учетом роста ВВП за тот же период это означает увеличение капитализации фондового рынка практически в 3 раза, до 193 триллионов рублей. Такой рост - хороший повод задуматься о покупке акций", - сказал Чебесков в интервью газете "Известия". "Мы сейчас разрабатываем перечень мер, которые способствовали бы выполнению такой амбициозной задачи. На базе поручения президента по увеличению капитализации фондового рынка к ВВП будет создан отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка. И в этом федеральном проекте будет определенный перечень инициатив, которые мы будем выполнять для достижения этого показателя", - продолжил он. Замминистра уточнил, что это будет федеральный проект в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Что касается конкретных мероприятий, то сейчас я их не назову, поскольку проект еще находится в проработке. Могу сказать про ключевые блоки, из которых он будет состоять. Прежде всего, это увеличение количества размещений на рынке, первичных, вторичных, и расширение перечня компаний с госучастием, чьи акции размещены на бирже. Помимо поддержки предложения, то есть эмитентов, будут также предусмотрены меры для поддержки спроса, то есть инвесторов", - сказал он. Чебесков подчеркнул, что речь не идет о массовой приватизации. "Речь идет о продаже долей компаний с госучастием, которые готовы к приватизации. О массовой приватизации речи не идет. В целом, когда компании выходят на рынок, это хорошо для их деятельности. Они становятся более эффективными, корпоративное управление меняется в лучшую сторону", - сказал он, отметив, что есть госкомпании из различных секторов, которые в принципе готовы на проведение первичного публичного размещения акций (IPO).

https://1prime.ru/20240703/minfin-849690939.html

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россия, минфин