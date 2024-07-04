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Минфин продолжит донастройку программы долгосрочных сбережений

Минфин продолжит донастройку программы долгосрочных сбережений - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минфин продолжит донастройку программы долгосрочных сбережений

Минфин России продолжит донастройку условий программы долгосрочных сбережений (ПДС), следует из заявления заместителя министра финансов Ивана Чебескова. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:14+0300

2024-07-04T13:14+0300

2024-07-04T13:14+0300

минфин

программа долгосрочных сбережений

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Минфин России продолжит донастройку условий программы долгосрочных сбережений (ПДС), следует из заявления заместителя министра финансов Ивана Чебескова. "Мы сейчас занимаемся тем, чтобы снимать те вопросы, которые у нас остались. Конечно, первое – это упрощение в целом клиентского пути и возможности заключения договора программы долгосрочных сбережений самым удобным и простым способом", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, одна из ключевых особенностей программы – это возможность перевода пенсионных накоплений. "Это огромный плюс, но многие граждане не знают, что у них есть эти пенсионные накопления. И мы хотели бы их стимулировать, мотивировать к этому переводу. Мы считаем, это правильное поведение, правильное формирование долгосрочной культуры сбережений. Это для них позитивный шаг", - сказал он. Вместе с тем остается несколько нюансов, продолжил Чебесков. "Первое – это сложно сделать технически, то есть гражданину нужно куда-то пойти, что-то сделать, - это сложный клиентский путь. Второе – честно говоря, многие фонды не замотивированы в этом, им хорошо, как говорится, зарабатывать, как я уже сказал, на этих пенсионных накоплениях", - сказал он. "Поэтому мы здесь будем, конечно, смотреть и готовить в том числе законодательные инициативы о том, чтобы сделать проще перевод этих пенсионных накоплений из ОПС в программу долгосрочных сбережений. Например, я считаю, что внутри фонда такой перевод по сути должен вообще мгновенно происходить. Можно сделать период охлаждения в течение месяца, чтобы гражданин подумал, что он все делает правильно... Тогда как сейчас надо ждать только следующего года, когда эти деньги можно перевести. Это сложный клиентский путь", - сказал он. По его словам, переводы между фондами тоже нужно делать значительно быстрее. "Пять лет ждать гражданину для перевода своих средств в программу долгосрочных сбережения из другого фонда – это абсурдно в текущих условиях. Это можно сделать в течение года", - считает чиновник.

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минфин, программа долгосрочных сбережений