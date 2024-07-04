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Минфин допустил введение мягкого регулирования для финансовых блогеров

Минфин допустил введение мягкого регулирования для финансовых блогеров - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минфин допустил введение мягкого регулирования для финансовых блогеров

Минфин РФ считает необходимым введение для финансовых блогеров стандартов взаимодействия с аудиторией по теме инвестирования, такое мнение озвучил замглавы... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T18:45+0300

2024-07-04T18:45+0300

2024-07-04T18:45+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ считает необходимым введение для финансовых блогеров стандартов взаимодействия с аудиторией по теме инвестирования, такое мнение озвучил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков на Финансовом конгрессе Банка России. В ходе дискуссии руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал про свежее исследование Google, которое он недавно прочитал. В частности, в нем говорилось о том, как поколение зумеров принимает решения на финансовом рынке. "Они (авторы исследования — прим. ред.) пришли к парадоксальным и, на мой взгляд, опасным выводам: зумеры, это уже значительная часть инвесторов, принимают решения не на основании анализа, они смотрят в начало и смотрят в конец. То есть они смотрят какую-то новость, не анализируя, смотрят в комментарии новости, и на основании какого-то совокупного ощущения от комментариев принимают решения о ее правдивости или ложности. То есть это в принципе исключение анализа. В такой модели, мне кажется, существенно возрастают риски манипулирования выбором", — сказал Мамута. Чебесков прокомментировал этот вопрос и отметил, что следует ввести рекомендательные стандарты для таких блогеров, а потом, возможно, и мягкое регулирование. "Я знаю, как сейчас делают, дают там какую-то рекомендацию, могут написать, что это инвестиционная рекомендация, могут не писать. Мне кажется, что должны быть определенные критерии, как бы стандарты, по которым ты вообще общаешься (с аудиторией - ред.). Если у тебя, не знаю, минимум 10 человек в Telegram-канале условно, он публичный, то есть туда могут добавляться другие - должны быть определенные критерии, по которым ты должен эту информацию давать. Сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности", - сказал Чебесков. "Они должны быть пока в рекомендательном формате для всех, а потом и посмотреть, как это мягкое регулирование вводить, чтобы, действительно, эти люди-администраторы Telegram-каналов, блогеры — у них огромная ответственность за те деньги людей", - отметил Чебесков.

https://1prime.ru/20240704/minfin-849746141.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, минфин рф, россия, финансовое состояние, регулирование