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Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ

Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ

Несырьевые неэнергетические доходы стали главным драйвером обеспечения бюджета РФ, в этом году прогнозируется их дальнейший рост, рассказал в интервью РИА... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T06:50+0300

2024-07-04T06:50+0300

2024-07-04T06:50+0300

россия

минпромторг

несырьевой неэнергетический экспорт

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Несырьевые неэнергетические доходы стали главным драйвером обеспечения бюджета РФ, в этом году прогнозируется их дальнейший рост, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Да, конечно (рост продолжится - ред.). Несырьевые неэнергетические доходы действительно стали главным драйвером обеспечения бюджета. Десятилетиями говорилось, что нужно слезать с "нефтяной иглы", и вот мы получили реальный шанс это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем росте несырьевых неэнергетических доходов в бюджет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html

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россия, минпромторг, несырьевой неэнергетический экспорт