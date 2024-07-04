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Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ
Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ - 04.07.2024, ПРАЙМ
Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ
Несырьевые неэнергетические доходы стали главным драйвером обеспечения бюджета РФ, в этом году прогнозируется их дальнейший рост, рассказал в интервью РИА... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:50+0300
2024-07-04T06:50+0300
россия
минпромторг
несырьевой неэнергетический экспорт
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Несырьевые неэнергетические доходы стали главным драйвером обеспечения бюджета РФ, в этом году прогнозируется их дальнейший рост, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Да, конечно (рост продолжится - ред.). Несырьевые неэнергетические доходы действительно стали главным драйвером обеспечения бюджета. Десятилетиями говорилось, что нужно слезать с "нефтяной иглы", и вот мы получили реальный шанс это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем росте несырьевых неэнергетических доходов в бюджет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, минпромторг, несырьевой неэнергетический экспорт
РОССИЯ, Минпромторг, несырьевой неэнергетический экспорт
06:50 04.07.2024
 
Минпромторг прогнозировал динамику неэнергетических доходов в бюджет РФ

Минпромторг ожидает роста несырьевых неэнергетических доходов в бюджет России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Несырьевые неэнергетические доходы стали главным драйвером обеспечения бюджета РФ, в этом году прогнозируется их дальнейший рост, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"Да, конечно (рост продолжится - ред.). Несырьевые неэнергетические доходы действительно стали главным драйвером обеспечения бюджета. Десятилетиями говорилось, что нужно слезать с "нефтяной иглы", и вот мы получили реальный шанс это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем росте несырьевых неэнергетических доходов в бюджет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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