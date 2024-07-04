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Минпромторг разработает меры для снижения стоимости электронных компонентов

Минпромторг разработает меры для снижения стоимости электронных компонентов - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг разработает меры для снижения стоимости электронных компонентов

Минпромторг РФ разрабатывает меру поддержки для снижения стоимости отечественных электронных компонентов, а также модулей на их основе, сейчас формулируются... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:20+0300

2024-07-04T13:20+0300

2024-07-04T13:20+0300

минпромторг

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ разрабатывает меру поддержки для снижения стоимости отечественных электронных компонентов, а также модулей на их основе, сейчас формулируются формат поддержки, финансово-экономическая модель и основные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минпромторг разрабатывает меру поддержки, направленную на снижение стоимости российских электронных компонентов и модулей на их основе. В настоящее время формируется финансово-экономическая модель и основные условия для данной меры, в том числе, и формат поддержки (субсидия на скидку, компенсация недополученных доходов или что-то иное)", - сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко, "более важной представляется поддержка разработки микропроцессоров ради сохранения уровня компетенций и соответствующих команд разработчиков в период, когда мы ожидаем создания отечественного производства современных микросхем". "Причем с оговоркой, что поддержка будет предоставляться приоритетно не тем, кто покупает готовые зарубежные IP-блоки, а тем, кто будет разрабатывать свои. Это можно отрегулировать в рамках системы балльности", - уточнил эксперт. Он отметил также, что поддержка разработки чипов требует несколько миллиардов рублей каждый год. Эксперт пояснил, что доля стоимости чипсета в компьютере может колебаться в широком диапазоне - от 15% до 30% и более. Поэтому если стоимость чипсета снизится в разы, то это существенно повлияет на стоимость техники - "на несколько процентов, может быть, больше 10%".

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минпромторг, электроника, цены