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Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК
Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:14+0300
2024-07-04T10:14+0300
2024-07-04T10:14+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК
Мишустин поручил создать проекты обеспечения технологической независимости в АПК
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина.
"В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.