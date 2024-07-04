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Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК

Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК - 04.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:14+0300

2024-07-04T10:14+0300

2024-07-04T10:14+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.

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россия, михаил мишустин