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Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров МСП
Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров МСП - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров МСП
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров АО "Корпорация... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T20:12+0300
2024-07-04T20:12+0300
2024-07-04T20:13+0300
кабмин
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максим решетников
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров АО "Корпорация МСП", сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение. "Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от занимаемой должности члена совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.Согласно распоряжению, Андрей Белоусов, занимавший должность министра обороны, освобожден от обязанностей председателя совета директоров Корпорации МСП. Вместо него на эту должность назначена Светлана Чупшева, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
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россия, максим решетников, михаил мишустин, мсп
Кабмин, РОССИЯ, Максим Решетников, Михаил Мишустин, МСП
Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров МСП
Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров МСП
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров АО "Корпорация МСП", сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
"Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от занимаемой должности члена совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, Андрей Белоусов, занимавший должность министра обороны, освобожден от обязанностей председателя совета директоров Корпорации МСП. Вместо него на эту должность назначена Светлана Чупшева, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".