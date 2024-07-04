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Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина

Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ

Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина

Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:13+0300

2024-07-04T16:13+0300

2024-07-04T16:49+0300

эльвира набиуллина

банк россии

трансграничные платежи

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

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эльвира набиуллина, трансграничные платежи, россия