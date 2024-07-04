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Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина
Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ
Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина
Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:13+0300
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эльвира набиуллина
банк россии
трансграничные платежи
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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эльвира набиуллина, трансграничные платежи, россия
Эльвира Набиуллина, Банк России, трансграничные платежи, РОССИЯ
16:13 04.07.2024 (обновлено: 16:49 04.07.2024)
 
Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, заявила Набиуллина

Набиуллина: ситуация с трансграничными платежами в последнее время усложнилась

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФинансовый конгресс Банка России
Финансовый конгресс Банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинатрансграничные платежиРОССИЯ
 
 
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