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Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле
Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле
Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:19+0300
2024-07-04T16:19+0300
2024-07-04T16:36+0300
эльвира набиуллина
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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эльвира набиуллина, ставка банка россии
Эльвира Набиуллина, Банк России, ставка Банка России
Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле
Набиуллина: ЦБ на заседании в июле обсудит шаг повышения ключевой ставки
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.