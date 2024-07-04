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Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле

Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле - 04.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала предмет обсуждения на заседании ЦБ в июле

Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:36+0300

эльвира набиуллина

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

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эльвира набиуллина, ставка банка россии