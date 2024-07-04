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Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле - 04.07.2024, ПРАЙМ
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:54+0300
2024-07-04T12:54+0300
2024-07-04T12:54+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина.Отмечается, что церемония награждения состоялась в среду, 3 июля. Пресс-служба Прилепина поделилась снимком, где он запечатлен вместе с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Пранкеры стали известны благодаря скандальным розыгрышам, в которых они разыграли по телефону таких политиков, как президент Франции, бывший премьер-министр Великобритании, премьер-министр Канады, президент Турции, бывший президент США и другие.
https://1prime.ru/20240406/prank-847143917.html
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кремль, вован и лексус
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина.
Отмечается, что церемония награждения состоялась в среду, 3 июля. Пресс-служба Прилепина поделилась снимком, где он запечатлен вместе с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры стали известны благодаря скандальным розыгрышам, в которых они разыграли по телефону таких политиков, как президент Франции, бывший премьер-министр Великобритании, премьер-министр Канады, президент Турции, бывший президент США и другие.
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками