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Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле - 04.07.2024, ПРАЙМ
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:54+0300
2024-07-04T12:54+0300
кремль
вован и лексус
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина.Отмечается, что церемония награждения состоялась в среду, 3 июля. Пресс-служба Прилепина поделилась снимком, где он запечатлен вместе с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Пранкеры стали известны благодаря скандальным розыгрышам, в которых они разыграли по телефону таких политиков, как президент Франции, бывший премьер-министр Великобритании, премьер-министр Канады, президент Турции, бывший президент США и другие.
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кремль, вован и лексус
Кремль, Вован и Лексус
12:54 04.07.2024
 
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус (Алексей Столяров), Вован (Владимир Кузнецов)"
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров), Вован (Владимир Кузнецов) - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе политика Захара Прилепина.
Отмечается, что церемония награждения состоялась в среду, 3 июля. Пресс-служба Прилепина поделилась снимком, где он запечатлен вместе с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры стали известны благодаря скандальным розыгрышам, в которых они разыграли по телефону таких политиков, как президент Франции, бывший премьер-министр Великобритании, премьер-министр Канады, президент Турции, бывший президент США и другие.
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