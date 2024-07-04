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В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС

В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T19:10+0300

2024-07-04T19:10+0300

2024-07-04T19:10+0300

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россия

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госдума

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с доходами менее 60 миллионов рублей в год. Первоначальная редакция законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, увеличивала порог для применения УСН: по доходам — до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Поправки вносят ясность в формулировки законопроекта. Теперь плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей освобождаются от уплаты НДС, в том числе при продаже подакцизных товаров. Это правило действует и сейчас. Кроме того, плательщики, чей доход не превышает 60 миллионов рублей, будут автоматически освобождаться от НДС без необходимости отправлять уведомление в налоговую инспекцию."Здесь предусматривается освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в отношении организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения при условии, что сумма их доходов не превысила 60 миллионов рублей. То есть не надо никаких заявлений будет подавать, это будет сделано автоматически", — пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. "Это был один из вопросов, который ставил малый бизнес", - подчеркнул глава бюджетного комитета Андрей Макаров.Бизнес обращал внимание, что первоначальная редакция предусматривала необходимость ведения учета "даже если ты не являлся плательщиком НДС", напомнил депутат. "Поэтому в данном случае… те, кто не уплачивает НДС, не будут исполнять вот эти обязанности, связанные с ведением учета и предоставлением отчетности", — сказал Макаров.

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россия, минфин, госдума