https://1prime.ru/20240704/nalogi-849825817.html

В ГД поддержали смягчение по налогам для владельцев КИК

В ГД поддержали смягчение по налогам для владельцев КИК - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ГД поддержали смягчение по налогам для владельцев КИК

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая смягчает условия налогообложения НДФЛ владельцев более пяти контролируемых иностранных компаний | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T22:40+0300

2024-07-04T22:40+0300

2024-07-04T22:40+0300

экономика

россия

ндфл

кик

https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg

МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая смягчает условия налогообложения НДФЛ владельцев более пяти контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших уплату налога в фиксированном размере. Соответствующая поправка была одобрена комитетом в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, который входит в бюджетный пакет и вносит изменения в Налоговый кодекс. Цель этих изменений — совершенствование налоговой системы России. В частности, законопроект меняет принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями. При выборе такого режима не нужно декларировать доходы.Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. А первоначальная редакция законопроекта предполагала уплату налога в таком же размере, но уже за каждую компанию. Поправкой правительства РФ к законопроекту для владельцев более пяти КИК устанавливается единый размер фиксированного НДФЛ в сумме 25 миллионов рублей в год. "Если у налогоплательщика больше пяти КИК, то будет единый фиксированный платеж в размере 25 миллионов, а до этого (до пяти КИК - ред.) будет, соответственно, пропорционально количеству КИК", — пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. Исходя из этого, для владельцев не более пяти компаний будет действовать фиксированный платеж в 5 миллионов рублей за каждую компанию. Таким образом, владелец одной КИК заплатит 5 миллионов рублей, двух – 10 миллионов, трех – 15 миллионов, четырех – 20 миллионов, а пяти и более – 25 миллионов.

https://1prime.ru/20240704/vklady-849730436.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ндфл, кик