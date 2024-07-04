Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/nalogovyy-vychet-849825536.html
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T22:04+0300
2024-07-04T22:04+0300
экономика
россия
налог
ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться гражданам за сдачу нормативов ГТО. Первоначальная редакция законопроекта предполагала, что для граждан, которые сдают нормативы ГТО, вводился налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц, то есть 6 тысяч рублей за год. Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал поправку правительства РФ, которая увеличивает размер этого вычета до 18 тысяч рублей "за налоговый период", то есть за год. "Здесь увеличивается вычет по ГТО до 18 тысяч рублей, а также уточняются условия его предоставления", — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Таким образом при базовой ставке НДФЛ в 13%, гражданин сможет вернуть до 2340 рублей в год. Право на вычет распространяется на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия. Вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором человек получил награду или подтверждение о награждении. Для этого в течение того же года необходимо пройти диспансеризацию. Налоговый агент может применить вычет в любой месяц налогового периода, но не раньше того месяца, когда человек подтвердил своё право на вычет.
https://1prime.ru/20240704/vklady-849730436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, налог, ндфл
Экономика, РОССИЯ, НАЛОГ, НДФЛ
22:04 04.07.2024
 
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО

Бюджетный комитет поддержал увеличение до 18 тыс руб вычета по НДФЛ за сдачу ГТО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться гражданам за сдачу нормативов ГТО.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала, что для граждан, которые сдают нормативы ГТО, вводился налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц, то есть 6 тысяч рублей за год.
Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал поправку правительства РФ, которая увеличивает размер этого вычета до 18 тысяч рублей "за налоговый период", то есть за год.
"Здесь увеличивается вычет по ГТО до 18 тысяч рублей, а также уточняются условия его предоставления", — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Таким образом при базовой ставке НДФЛ в 13%, гражданин сможет вернуть до 2340 рублей в год.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
09:51
Право на вычет распространяется на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия.
Вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором человек получил награду или подтверждение о награждении. Для этого в течение того же года необходимо пройти диспансеризацию. Налоговый агент может применить вычет в любой месяц налогового периода, но не раньше того месяца, когда человек подтвердил своё право на вычет.
 
ЭкономикаРОССИЯНАЛОГНДФЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала