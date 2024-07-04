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В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T22:04+0300
2024-07-04T22:04+0300
2024-07-04T22:04+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться гражданам за сдачу нормативов ГТО. Первоначальная редакция законопроекта предполагала, что для граждан, которые сдают нормативы ГТО, вводился налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц, то есть 6 тысяч рублей за год. Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал поправку правительства РФ, которая увеличивает размер этого вычета до 18 тысяч рублей "за налоговый период", то есть за год. "Здесь увеличивается вычет по ГТО до 18 тысяч рублей, а также уточняются условия его предоставления", — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Таким образом при базовой ставке НДФЛ в 13%, гражданин сможет вернуть до 2340 рублей в год. Право на вычет распространяется на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия. Вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором человек получил награду или подтверждение о награждении. Для этого в течение того же года необходимо пройти диспансеризацию. Налоговый агент может применить вычет в любой месяц налогового периода, но не раньше того месяца, когда человек подтвердил своё право на вычет.
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россия, налог, ндфл
Экономика, РОССИЯ, НАЛОГ, НДФЛ
В ГД поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
Бюджетный комитет поддержал увеличение до 18 тыс руб вычета по НДФЛ за сдачу ГТО
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая увеличивает до 18 тысяч рублей за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться гражданам за сдачу нормативов ГТО.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала, что для граждан, которые сдают нормативы ГТО, вводился налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц, то есть 6 тысяч рублей за год.
Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал поправку правительства РФ, которая увеличивает размер этого вычета до 18 тысяч рублей "за налоговый период", то есть за год.
"Здесь увеличивается вычет по ГТО до 18 тысяч рублей, а также уточняются условия его предоставления", — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Таким образом при базовой ставке НДФЛ в 13%, гражданин сможет вернуть до 2340 рублей в год.
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
Право на вычет распространяется на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия.
Вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором человек получил награду или подтверждение о награждении. Для этого в течение того же года необходимо пройти диспансеризацию. Налоговый агент может применить вычет в любой месяц налогового периода, но не раньше того месяца, когда человек подтвердил своё право на вычет.