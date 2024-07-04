https://1prime.ru/20240704/nato-849731515.html
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:12+0300
2024-07-04T10:12+0300
2024-07-04T10:13+0300
политика
нато
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.Саммит Североатлантического альянса будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне. Как отмечал Косиняк-Камыш, Варшава намерена призвать все государства блока соблюдать норматив военных расходов в два процента ВВП."Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал глава Минобороны в эфире Польского телевидения.По его словам, другой темой встречи станет выполнение обязательств по уровню расходов.
https://1prime.ru/20240704/trump-849731016.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, украина
Политика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
Косиняк-Камыш: военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО
ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
Саммит Североатлантического альянса будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне. Как отмечал Косиняк-Камыш, Варшава намерена призвать все государства блока соблюдать норматив военных расходов в два процента ВВП.
"Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал глава Минобороны в эфире Польского телевидения.
По его словам, другой темой встречи станет выполнение обязательств по уровню расходов.
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО