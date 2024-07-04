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В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО
Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:12+0300
2024-07-04T10:13+0300
политика
нато
польша
украина
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.Саммит Североатлантического альянса будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне. Как отмечал Косиняк-Камыш, Варшава намерена призвать все государства блока соблюдать норматив военных расходов в два процента ВВП."Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал глава Минобороны в эфире Польского телевидения.По его словам, другой темой встречи станет выполнение обязательств по уровню расходов.
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нато, польша, украина
Политика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
10:12 04.07.2024 (обновлено: 10:13 04.07.2024)
 
В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО

Косиняк-Камыш: военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : NATO
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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
Саммит Североатлантического альянса будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне. Как отмечал Косиняк-Камыш, Варшава намерена призвать все государства блока соблюдать норматив военных расходов в два процента ВВП.
"Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал глава Минобороны в эфире Польского телевидения.
По его словам, другой темой встречи станет выполнение обязательств по уровню расходов.
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