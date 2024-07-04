https://1prime.ru/20240704/nato-849731515.html

В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО

В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Польше назвали одну из главных тем саммита НАТО

Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:12+0300

2024-07-04T10:12+0300

2024-07-04T10:13+0300

политика

нато

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украина

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ВАРШАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО состоится на будущей неделе, одной из главных тем встречи станет помощь Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.Саммит Североатлантического альянса будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне. Как отмечал Косиняк-Камыш, Варшава намерена призвать все государства блока соблюдать норматив военных расходов в два процента ВВП."Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал глава Минобороны в эфире Польского телевидения.По его словам, другой темой встречи станет выполнение обязательств по уровню расходов.

https://1prime.ru/20240704/trump-849731016.html

польша

украина

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нато, польша, украина