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СМИ: в НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования
СМИ: в НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования - 04.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования
В НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования альянса в случае победы на выборах правой партии Марин Ле Пен, пишет Euractiv. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:48+0300
2024-07-04T12:48+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования альянса в случае победы на выборах правой партии Марин Ле Пен, пишет Euractiv."Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", — рассказали изданию анонимно европейские дипломаты.По мнению военного эксперта Мишеля Дюкло, "Национальное объединение" выберет курс "мягкого" выхода из альянса, учитывая выраженные партией сомнения в целесообразности НАТО и необходимости помощи Украине.Тем не менее, не стоит ожидать немедленного выхода Парижа из альянса, заключил эксперт.Официальные данные о первом туре парламентских выборов продемонстрировали, что партия "Национальное объединение" и ее союзники набрали 33,15% голосов, что может дать им до 270 мест в парламенте из 577. Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://1prime.ru/20240704/frantsiya-849725521.html
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нато, франция
СМИ: в НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования
Euractiv: НАТО боится выхода Франции из военного командования при победе Ле Пен
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В НАТО обеспокоены возможным выходом Франции из военного командования альянса в случае победы на выборах правой партии Марин Ле Пен, пишет Euractiv.
"Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", — рассказали изданию анонимно европейские дипломаты.
По мнению военного эксперта Мишеля Дюкло, "Национальное объединение" выберет курс "мягкого" выхода из альянса, учитывая выраженные партией сомнения в целесообразности НАТО и необходимости помощи Украине.
Тем не менее, не стоит ожидать немедленного выхода Парижа из альянса, заключил эксперт.
Официальные данные о первом туре парламентских выборов продемонстрировали, что партия "Национальное объединение" и ее союзники набрали 33,15% голосов, что может дать им до 270 мест в парламенте из 577. Второй тур выборов состоится 7 июля.
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции