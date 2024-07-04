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Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО

Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ

Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО

Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:38+0300

2024-07-04T15:38+0300

2024-07-04T15:38+0300

политика

украина

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нато

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини."Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности", — отметил он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.Ранее Пеллегрини заявил, что считает ранний разговор о членстве Украины в НАТО неуместным и только усугубляющим уже напряженную ситуацию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет блокировать присоединение Украины к альянсу, так как считает, что это приведет к началу Третьей мировой войны.

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украина, словакия, нато