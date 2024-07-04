https://1prime.ru/20240704/nato-849757514.html
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:38+0300
2024-07-04T15:38+0300
2024-07-04T15:38+0300
политика
украина
словакия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини."Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности", — отметил он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.Ранее Пеллегрини заявил, что считает ранний разговор о членстве Украины в НАТО неуместным и только усугубляющим уже напряженную ситуацию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет блокировать присоединение Украины к альянсу, так как считает, что это приведет к началу Третьей мировой войны.
https://1prime.ru/20240704/nato-849742927.html
украина
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, словакия, нато
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, НАТО
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
Пеллегрини: Словакия призывает к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности", — отметил он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Ранее Пеллегрини заявил, что считает ранний разговор о членстве Украины в НАТО неуместным и только усугубляющим уже напряженную ситуацию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет блокировать присоединение Украины к альянсу, так как считает, что это приведет к началу Третьей мировой войны.
Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс