Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240704/nato-849757514.html
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО
Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:38+0300
2024-07-04T15:38+0300
политика
украина
словакия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини."Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности", — отметил он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.Ранее Пеллегрини заявил, что считает ранний разговор о членстве Украины в НАТО неуместным и только усугубляющим уже напряженную ситуацию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет блокировать присоединение Украины к альянсу, так как считает, что это приведет к началу Третьей мировой войны.
https://1prime.ru/20240704/nato-849742927.html
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, словакия, нато
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, НАТО
15:38 04.07.2024
 
Словакия призвала к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО

Пеллегрини: Словакия призывает к сдержанности в вопросе членства Украины в НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Братислава уверена, что необходимо соблюдать сдержанность в вопросе возможного членства Украины в НАТО, чтобы не усугублять напряженность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности", — отметил он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Ранее Пеллегрини заявил, что считает ранний разговор о членстве Украины в НАТО неуместным и только усугубляющим уже напряженную ситуацию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет блокировать присоединение Украины к альянсу, так как считает, что это приведет к началу Третьей мировой войны.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс
12:37
 
ПолитикаУКРАИНАСЛОВАКИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала