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Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе и замедления экономики США

Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе и замедления экономики США - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе и замедления экономики США

Цены на нефть в четверг в ходе азиатской сессии понизились. Инвесторы стали осторожнее на фоне ожиданий снижения спроса, поскольку данные по занятости и деловой | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:40+0300

2024-07-04T11:40+0300

2024-07-04T11:40+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг в ходе азиатской сессии понизились. Инвесторы стали осторожнее на фоне ожиданий снижения спроса, поскольку данные по занятости и деловой активности в США оказались слабее прогнозов, что свидетельствует о возможном охлаждении экономики главного потребителя нефти в мире.Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.42 по Гринвичу подешевели на 48 центов, или на 0,55%, до 86,86 доллара за баррель, а американские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 51 цент, или на 0,62%, до 83,36 доллара. Активность была низкой из-за праздника Дня независимости США."Геополитические и погодные факторы остаются бычьими рисками, но базовая устойчивость физического рынка, вероятно, пошатнется", - отметили аналитики Citi в клиентской заметке.В июне поставки американской нефти в Европу упали до двухлетнего минимума, так как европейские покупатели приобретали более дешевую региональную и западноафриканскую нефть, хотя некоторое оживление закупок в июле и августе еще может произойти.В среду в США вышли данные, свидетельствующие о снижении спроса: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе, а количество вторичных заявок в конце июня увеличилось до максимума за 2,5 года.Кроме того, отчет ADP по занятости показал, что количество рабочих мест в частном секторе в июне увеличилось на 150 000 после роста на 157 000 в мае, что ниже консенсус-прогноза на уровне 160 000.Еще одним признаком потери импульса в экономике стал индекс ISM, показатель активности в секторе услуг США, упавший в июне до четырехлетнего минимума 48,8, что значительно ниже консенсус-прогноза 52,5, на фоне резкого сокращения заказов.Однако, по мнению аналитиков, более слабые экономические данные могут подкрепить аргументы Федеральной резервной системы о необходимости начать снижение ставок, что окажет поддержку нефтяным рынкам, поскольку понижение ставок может повысить спрос."Направление последних данных соответствует тенденции ФРС к смягчению политики, - говорится в заметке аналитиков ANZ Research. – Замедление темпов роста поддержит дезинфляционные импульсы в ближайшие месяцы, что предоставит ФРС возможность для снижения ставок".Тем временем снижение котировок ограничивается вчерашним отчетом по запасам. В среду Управление энергетической информации сообщило, что запасы сырой нефти и топлива в США за неделю, завершившуюся 28 июня, сократились больше, чем ожидалось.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти