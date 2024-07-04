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Цены нефтяных фьючерсов снизились с многомесячных максимумов

Цены нефтяных фьючерсов снизились с многомесячных максимумов - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены нефтяных фьючерсов снизились с многомесячных максимумов

Цены на нефть в четверг снизились, откатившись с многолетних максимумов, достигнутых на предыдущей сессии. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T19:56+0300

2024-07-04T19:56+0300

2024-07-04T19:56+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снизились, откатившись с многолетних максимумов, достигнутых на предыдущей сессии. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне сосредоточенности на опасениях насчет спроса, несмотря на снижение запасов в США на прошлой неделе.К 12.35 по Гринвичу фьючерсы на Brent снизились в цене на 46 центов, или 0,53%, до 86,88 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI снизились на 51 цент, или 0,61%, до 83,37 доллара на фоне небольших объемов торгов из-за Дня независимости.На предыдущей сессии нефть Brent выросла в цене на 1,3% до 87,34 доллара. это был максимальный уровень закрытия с 30 апреля. Тем временем нефть WTI завершила торги на 11-недельном максимуме – 83,88 доллара.Перед этим произошло превзошедшее ожидание снижение запасов нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о сокращении запасов на 12,2 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 680 000 баррелей.Как отметил аналитик PVM Тамаш Варга, с учетом ослабевшего доллара и улучшения перспектив спроса на топливо в США после данных EIA снижение цен вряд ли будет продолжительным.Аналитик OANDA Келвин Вон указал, что снижение цен в четверг утром отчасти объясняется тем, что трейдеры фиксировали прибыль после недавнего роста.Однако промышленные заказы в Германии в мае неожиданно сократились, что стало очередным признаком сложностей с восстановлением крупнейшей экономики Европы.Опасения насчет спроса усугубили данные, согласно которым первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросли, как и число безработных.Вместе с тем, по словам аналитиков, слабые экономические показатели могут ускорить снижение процентных ставок ФРС, а это может быть благоприятно для нефтяных рынков.Из-за таких данных рынки уже повысили оценку вероятности снижения процентных ставок ФРС в сентябре с 65% до 74%.В банке UBS полагают, что Brent в этом квартале достигнет 90 долларов за баррель, ссылаясь на снижение добычи ОПЕК+ и ожидаемое сокращение запасов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти