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Службы приведены в готовность в связи с предстоящей непогодой в Москве

Службы приведены в готовность в связи с предстоящей непогодой в Москве - 04.07.2024, ПРАЙМ

Службы приведены в готовность в связи с предстоящей непогодой в Москве

Оперативно-ремонтные бригады энергетиков приведены в готовность в связи с предстоящей непогодой в Москве и Московской области, обеспечены резервы необходимых... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T22:19+0300

2024-07-04T22:19+0300

2024-07-04T22:19+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Оперативно-ремонтные бригады энергетиков приведены в готовность в связи с предстоящей непогодой в Москве и Московской области, обеспечены резервы необходимых материалов, техники и оборудования, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций, связанных с предстоящими неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области, в готовность приведены оперативно-ремонтные бригады. Энергетиками региона обеспечены резервы необходимых материалов, техники и оборудования", — сказали в министерстве. МЧС России предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области в четверг вечером. Ожидается ливень, град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в пятницу также ожидается резкое ухудшение погоды. В столице пройдёт сильный дождь с грозой и градом, который будет сопровождаться усилением ветра до 20–25 метров в секунду. Кроме того, МЧС предупредило о ливне, грозе, граде и сильном ветре с порывами до 27 метров в секунду в Подмосковье в пятницу. В связи с этим существует опасность формирования смерчей.

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