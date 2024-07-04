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Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов
Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:41+0300
2024-07-04T16:45+0300
банк россии
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.
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россия, мосбиржа
Банк России, РОССИЯ, Мосбиржа
16:41 04.07.2024 (обновлено: 16:45 04.07.2024)
 
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов

Набиуллина: обмен заблокированных активов доброволен для участников

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.
 
Банк РоссииРОССИЯМосбиржа
 
 
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