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Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов
Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:41+0300
2024-07-04T16:41+0300
2024-07-04T16:45+0300
банк россии
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.
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россия, мосбиржа
Банк России, РОССИЯ, Мосбиржа
Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов
Набиуллина: обмен заблокированных активов доброволен для участников
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.