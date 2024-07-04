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Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов

Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов - 04.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала добровольным обмен заблокированных активов

Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:41+0300

2024-07-04T16:41+0300

2024-07-04T16:45+0300

банк россии

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа