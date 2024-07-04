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Пожар вспыхнул на площадке с паллетами в Одинцово
Пожар вспыхнул на площадке с паллетами в Одинцово - 04.07.2024, ПРАЙМ
Пожар вспыхнул на площадке с паллетами в Одинцово
Пожар вспыхнул на площадке с деревянными паллетами в городе Одинцово Московской области. Об этом агентству РИА Новости сообщили в МЧС России. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:33+0300
2024-07-04T15:33+0300
2024-07-04T15:33+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на площадке с деревянными паллетами в городе Одинцово Московской области. Об этом агентству РИА Новости сообщили в МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник издания.По его словам, на текущий момент горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка торгового центра, который находится рядом. В пресс-службе отметили, что из-за высокой горючести материалов и погоды тушить пожар сложно. Подчеркивается, что на данный момент привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.Пострадавших, согласно предварительным данным, нет, уточнил собеседник.
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подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
Пожар вспыхнул на площадке с паллетами в Одинцово
Площадь пожара на площадке с паллетами в Одинцово достигла 1,6 тыс "квадратов"
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на площадке с деревянными паллетами в городе Одинцово Московской области. Об этом агентству РИА Новости сообщили в МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник издания.
По его словам, на текущий момент горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка торгового центра, который находится рядом.
В пресс-службе отметили, что из-за высокой горючести материалов и погоды тушить пожар сложно. Подчеркивается, что на данный момент привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.
Пострадавших, согласно предварительным данным, нет, уточнил собеседник.