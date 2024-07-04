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ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах

ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах - 04.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах

ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах: нескольких крупных торговых сетях - клиентах... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:48+0300

2024-07-04T15:48+0300

2024-07-04T15:48+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах: нескольких крупных торговых сетях - клиентах банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ сообщал, что обсуждал с банками эту концепцию, и объявил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил такой эксперимент. "ВТБ совместно с НСПК одними из первых на банковском рынке начали пилотирование универсального платежного QR-кода. Новый способ оплаты заработал на кассах нескольких торговых сетей – крупных клиентов банка", — сообщила пресс-служба ВТБ. "Совершая покупки в розничных магазинах, не будет необходимости выбирать среди множества QR-кодов на кассе: достаточно отсканировать один и затем выбрать нужный способ оплаты – например, через СБП или платежный сервис банка. При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента", — поясняет пресс-служба. Помимо уже привычных способов оплаты, при сканировании универсального QR-кода в будущем , как указывается, появится возможность оплаты цифровыми рублями для тех клиентов банка, которые участвуют в пилоте по цифровому рублю. "Идея ВТБ создать единый платежный QR-код была предложена Банку России в рамках форума Finopolis 2023", — подчеркнула пресс-служба.

https://1prime.ru/20240704/sovkombank-849747970.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, сбп, оплата через сбп