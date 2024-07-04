Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/podorozhaet-849720729.html
Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - 04.07.2024, ПРАЙМ
Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
В июле вырастут цены на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили. А вот жилье может слегка подешеветь, рассказал агентству “Прайм” финансовый... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T02:02+0300
2024-07-04T02:02+0300
алексей кричевский
подорожание
рост цен
жку
оплата жку
ипотека
авторынок рф
авторынок
новостройки
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/54/841475496_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_f9811d3f6ba22409367560523bcd6782.jpg
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. В июле вырастут цены на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили. А вот жилье может слегка подешеветь, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По мнению финансиста, прогнозы по взлету продуктовой инфляции - дело “крайне неблагодарное”, но на процент-другой минимум она подрастет точно. Цены будут подниматься по двум причинам: из-за постепенного включения обновленных налогов, а также из-за дефицита некоторых позиций на мировом товарном рынке.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов, отчасти муки, пшеницы - массы товарных групп, которые сейчас будут постепенно дорожать, даже несмотря на сезонность.Эксперт напомнил, что с июля были проиндексированы тарифы ЖКХ (газоснабжение, электроэнергия и водоснабжение) в среднем по стране на 9,8 процента. Самый низкий индекс установлен для Хакасии — 4 процента, а самый высокий (15 процентов) - для Забайкальского края.По словам Кричевского, это индексация, которую некоторое время просто не проводили. “Основным мотивом роста цен стала очередная необходимость обновления инфраструктуры после зимнего коллапса и отсутствие рабочей силы, за которую, как оказалось, приходится платить зарплату по рынку, а не из-под палки”, - говорит экономист.На авторынке есть тренд на снижение покупок из-за высокой стоимости банковских займов. Также существуют определенные проблемы со стороны китайских автопроизводителей, которые опасаются попасть под вторичные санкции. Есть и проблемы с новым утильсбором, который “очень сильно ударит по перекупщикам и компаниям, занимающимся параллельным импортом автомобилей - цена может легко взлететь на миллион-полтора”.Но реального падения спроса, по мнению эксперта, все равно нет и не будет - это рынок, который уже более-менее освоился в текущей ситуации, и он гораздо мобильнее рынка недвижимости. Так что, как уверяет Кричевский, крупного падения продаж, как минимум в денежном эквиваленте, здесь ждать не стоит.При этом после окончания льготной ипотеки будут дешеветь новостройки. "Да, кое-где есть серьезные скидки, но пока что это разовые акции от отдельных застройщиков. Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, - полагает Кричевский.Спрос на льготную ипотеку в Москве и так был небольшим, потому что часто первый взнос требовался более 50 процентов даже на однушку. Для Подмосковья закрытие программы, конечно, будет куда более сильным ударом - там хватало доступных проектов, но рынок в области начал перегреваться еще жестче после ужесточения параметров. “Поэтому новостройки пока уйдут в тень - за месяц-другой застройщики в паре с банками поймут, как работать дальше”, - объясняет эксперт.
https://1prime.ru/20240623/zhku-849391171.html
https://1prime.ru/20240703/zhkkh-849677911.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/54/841475496_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_af0da1365d7a562d6fc89b5c4d5ff7e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей кричевский, подорожание, рост цен, жку, оплата жку, ипотека, авторынок рф, авторынок, новостройки, эксклюзив
Алексей Кричевский, подорожание, рост цен, ЖКУ, оплата ЖКУ, ипотека, авторынок РФ, Авторынок, новостройки, Эксклюзив
02:02 04.07.2024
 
Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

Финансист Кричевский: в июле вырастут цены на продукты, ЖКУ и автомобили

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. В июле вырастут цены на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили. А вот жилье может слегка подешеветь, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По мнению финансиста, прогнозы по взлету продуктовой инфляции - дело “крайне неблагодарное”, но на процент-другой минимум она подрастет точно. Цены будут подниматься по двум причинам: из-за постепенного включения обновленных налогов, а также из-за дефицита некоторых позиций на мировом товарном рынке.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов, отчасти муки, пшеницы - массы товарных групп, которые сейчас будут постепенно дорожать, даже несмотря на сезонность.
Эксперт напомнил, что с июля были проиндексированы тарифы ЖКХ (газоснабжение, электроэнергия и водоснабжение) в среднем по стране на 9,8 процента. Самый низкий индекс установлен для Хакасии — 4 процента, а самый высокий (15 процентов) - для Забайкальского края.
По словам Кричевского, это индексация, которую некоторое время просто не проводили. “Основным мотивом роста цен стала очередная необходимость обновления инфраструктуры после зимнего коллапса и отсутствие рабочей силы, за которую, как оказалось, приходится платить зарплату по рынку, а не из-под палки”, - говорит экономист.
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля
23 июня, 02:02
На авторынке есть тренд на снижение покупок из-за высокой стоимости банковских займов. Также существуют определенные проблемы со стороны китайских автопроизводителей, которые опасаются попасть под вторичные санкции. Есть и проблемы с новым утильсбором, который “очень сильно ударит по перекупщикам и компаниям, занимающимся параллельным импортом автомобилей - цена может легко взлететь на миллион-полтора”.
Но реального падения спроса, по мнению эксперта, все равно нет и не будет - это рынок, который уже более-менее освоился в текущей ситуации, и он гораздо мобильнее рынка недвижимости. Так что, как уверяет Кричевский, крупного падения продаж, как минимум в денежном эквиваленте, здесь ждать не стоит.
При этом после окончания льготной ипотеки будут дешеветь новостройки. "Да, кое-где есть серьезные скидки, но пока что это разовые акции от отдельных застройщиков. Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, - полагает Кричевский.
Спрос на льготную ипотеку в Москве и так был небольшим, потому что часто первый взнос требовался более 50 процентов даже на однушку. Для Подмосковья закрытие программы, конечно, будет куда более сильным ударом - там хватало доступных проектов, но рынок в области начал перегреваться еще жестче после ужесточения параметров. “Поэтому новостройки пока уйдут в тень - за месяц-другой застройщики в паре с банками поймут, как работать дальше”, - объясняет эксперт.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Вчера, 05:35
 
Алексей Кричевскийподорожаниерост ценЖКУоплата ЖКУипотекаавторынок РФАвторынокновостройкиЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала