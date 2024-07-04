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Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - 04.07.2024, ПРАЙМ

Назван единственный товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

В июле вырастут цены на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили. А вот жилье может слегка подешеветь, рассказал агентству “Прайм” финансовый... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T02:02+0300

2024-07-04T02:02+0300

2024-07-04T02:02+0300

алексей кричевский

подорожание

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. В июле вырастут цены на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили. А вот жилье может слегка подешеветь, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По мнению финансиста, прогнозы по взлету продуктовой инфляции - дело “крайне неблагодарное”, но на процент-другой минимум она подрастет точно. Цены будут подниматься по двум причинам: из-за постепенного включения обновленных налогов, а также из-за дефицита некоторых позиций на мировом товарном рынке.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов, отчасти муки, пшеницы - массы товарных групп, которые сейчас будут постепенно дорожать, даже несмотря на сезонность.Эксперт напомнил, что с июля были проиндексированы тарифы ЖКХ (газоснабжение, электроэнергия и водоснабжение) в среднем по стране на 9,8 процента. Самый низкий индекс установлен для Хакасии — 4 процента, а самый высокий (15 процентов) - для Забайкальского края.По словам Кричевского, это индексация, которую некоторое время просто не проводили. “Основным мотивом роста цен стала очередная необходимость обновления инфраструктуры после зимнего коллапса и отсутствие рабочей силы, за которую, как оказалось, приходится платить зарплату по рынку, а не из-под палки”, - говорит экономист.На авторынке есть тренд на снижение покупок из-за высокой стоимости банковских займов. Также существуют определенные проблемы со стороны китайских автопроизводителей, которые опасаются попасть под вторичные санкции. Есть и проблемы с новым утильсбором, который “очень сильно ударит по перекупщикам и компаниям, занимающимся параллельным импортом автомобилей - цена может легко взлететь на миллион-полтора”.Но реального падения спроса, по мнению эксперта, все равно нет и не будет - это рынок, который уже более-менее освоился в текущей ситуации, и он гораздо мобильнее рынка недвижимости. Так что, как уверяет Кричевский, крупного падения продаж, как минимум в денежном эквиваленте, здесь ждать не стоит.При этом после окончания льготной ипотеки будут дешеветь новостройки. "Да, кое-где есть серьезные скидки, но пока что это разовые акции от отдельных застройщиков. Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, - полагает Кричевский.Спрос на льготную ипотеку в Москве и так был небольшим, потому что часто первый взнос требовался более 50 процентов даже на однушку. Для Подмосковья закрытие программы, конечно, будет куда более сильным ударом - там хватало доступных проектов, но рынок в области начал перегреваться еще жестче после ужесточения параметров. “Поэтому новостройки пока уйдут в тень - за месяц-другой застройщики в паре с банками поймут, как работать дальше”, - объясняет эксперт.

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