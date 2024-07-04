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Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей

Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей

Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов незаконно получил миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:09+0300

2024-07-04T17:09+0300

2024-07-04T17:10+0300

суд

следствие

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов незаконно получил миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - уточнил защитник.Ранее в суде военного обвиняли в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.Следствие подозревает, что генерал имеет отношение хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией.

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