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Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей
Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей
Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов незаконно получил миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:09+0300
2024-07-04T17:09+0300
2024-07-04T17:10+0300
суд
следствие
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов незаконно получил миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - уточнил защитник.Ранее в суде военного обвиняли в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.Следствие подозревает, что генерал имеет отношение хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией.
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суд, следствие
Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей
Адвокат: следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал 1 млн руб
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов незаконно получил миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - уточнил защитник.
Ранее в суде военного обвиняли в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Следствие подозревает, что генерал имеет отношение хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией.