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Металлургическую продукцию исключили из-под действия курсовых пошлин

Металлургическую продукцию исключили из-под действия курсовых пошлин - 04.07.2024, ПРАЙМ

Металлургическую продукцию исключили из-под действия курсовых пошлин

Правительство России приняло решение о временном исключении из-под действия "курсовых" экспортных пошлин отдельных видов металлургической продукции, следует из... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:06+0300

2024-07-04T13:06+0300

2024-07-04T13:16+0300

кабмин

экспортная пошлина

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение о временном исключении из-под действия "курсовых" экспортных пошлин отдельных видов металлургической продукции, следует из постановления кабмина.Как указано в постановлении, исключение принято, в частности, в отношении чугуна.Действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается до 31 августа 2024 года включительно и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня текущего года.Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

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экспортная пошлина